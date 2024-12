Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 dicembre 2024 - Liam ha preso la sua decisione definitiva. Lo Spencer confesserà a Wyatt di non riuscire più a riconoscere Hope. Per lui la ragazza non è più la donna che ha sposato e di cui si è innamorato. Per questo motivo è più che mai certo che la scelta giusta sia divorziare da lei, al più presto. Intanto Steffy chiederà a Thomas di darle la sua versione dei fatti e gli racconterà che tutti sanno del bacio tra lui e Hope. Il Forrester vorrà chiarire con Liam ma sua sorella gli impedirà di fare qualsiasi mossa. Vorrà evitare che le cose peggiorino e diventino più complicate di quello che già sono... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 dicembre 2024 - Nihan finisce dietro le sbarre, e nel mentre Asu viene interrogata. Il commissario Mercan sembra credere alla versione della mora, che poco dopo decide di ritirare la denuncia, quindi la pittrice viene rilasciata . Intanto, Emir obbliga Anil a rincasare e a confessare di aver inquinato la scena dell'omicidio di Ozan. Leyla, invece, informa la Sezin di aver scoperto che c'è qualcosa di strano nei bilanci aziendali, le suggerisce quindi di tenere gli occhi aperti. Nel frattempo, Kemal è sicuro che Tarik nasconda qualcosa, ma pensa anche che quest'ultimo stia agendo in questo modo per proteggere Zeynep... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 2 dicembre 2024 - da quando Mehdi è tornato in libertà, sembra profondamente cambiato: è più pacato e riflessivo, ma soprattutto più cupo del solito. Infatti, oltre a continuare a pensare ossessivamente a Zeynep, conscio del fatto che ormai le loro strade si siano definitivamente separate, adesso è a capo di un gruppo di malviventi. L'avvocato, visiti i recenti cambiamenti nella sua vita, è a dir poco preoccupata per lui, certa che finirà con il mettersi di nuovo nei guai. Allora, Zeynep decide di andare sul suo nuovo posto di lavoro per avere più chiara la situazione e per affrontarlo. Peccato che ciò che vedrà, anziché rincuorarla, la metterà ancora di più in agitazione: s'imbatterà in alcuni loschi individui... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 dicembre 2024 - Jimena è tornata alla tenuta e la sua presenza ha scatenato una grande tensione. La giovane marchesina rivelerà a tutti di essere solo di passaggio e di essere diretta a casa dei marchesi de Cèspedes. Cruz, scoperto del ritorno della ragazza, cercherà di convincerla a rimanere con loro ma Manuel la fermerà. Intanto tra Maria e Salvador sembrerà essere finalmente tornata la passione di un tempo mentre Catalina accetterà di includere Don Lorenzo nel loro business ma con alcune clausole... Qui la trama completa de La Promessa.

