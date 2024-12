Beautiful, Anticipazioni Puntate del 2 dicembre 2024: Liam non ha più dubbi. Tra lui e Hope è finita per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 2 dicembre 2024. Negli episodi della Soap di Canale5 vedremo che Liam non riconosce più Hope e per questo non può più stare con lei.

Liam ha preso la sua decisione definitiva. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 2 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che lo Spencer confesserà a Wyatt di non riuscire più a riconoscere Hope. Per lui la ragazza non è più la donna che ha sposato e di cui si è innamorato. Per questo motivo è più che mai certo che la scelta giusta sia divorziare da lei, al più presto. Intanto Steffy chiederà a Thomas di darle la sua versione dei fatti e gli racconterà che tutti sanno del bacio tra lui e Hope. Il Forrester vorrà chiarire con Liam ma sua sorella gli impedirà di fare qualsiasi mossa. Vorrà evitare che le cose peggiorino e diventino più complicate di quello che già sono.

Beautiful Anticipazioni 2 dicembre 2024: Liam non riconosce più Hope

Liam vuole divorziare ed è più che mai certo che questa sia la decisione più giusta per lui e persino per Hope. Lo Spencer rivelerà a suo fratello Wyatt, che cercherà di convincerlo a parlare ancora con sua moglie e a chiarire la situazione con lei, di non riconoscere più la sua consorte e di vederla cambiata. Non è più la donna che ha sposato, in lei c’è qualcosa di diverso. La Hope di un tempo non avrebbe mai permesso che succedessero cose simili e di certo non avrebbe baciato un altro, soprattutto non Thomas Forrester. Il fatto che la sua amata abbia messo da parte ogni rancore e abbia cominciato a provare attrazione per l’uomo che ha rovinato loro la vita, è la conferma che c’è qualcosa che non va e forse non va proprio nel loro matrimonio.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha preso la sua decisione

Liam ha accusato Hope di essere una bugiarda e di avergli nascosto per molto tempo la verità suoi suoi sentimenti per Thomas. La Logan non ha potuto certo dirgli di aver cominciato a provare attrazione per il giovane stilista ma ha cercato anzi di rassicurarlo del suo amore per lui, l’uomo della sua vita. La figlia di Brooke non è però riuscita a convincere il marito. Lo Spencer sarà più che mai convinto a divorziare e a non prolungare l’agonia in cui sia lui che la sua consorte sono immersi. Non può e non potrà perdonarla per aver baciato proprio Thomas e questa è e sarà l’unica soluzione possibile.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Thomas vuole proteggere Hope ma…

Steffy raggiungerà suo fratello per conoscere la sua versione dei fatti. La ragazza conosce solo la versione di Liam e vorrà che anche suo fratello le racconti quanto accaduto a Roma. La ragazza gli rivelerà che ormai tutti sanno del bacio tra lui e Hope in Italia e il Forrester sarà molto scosso da questa notizia. Cercherà in tutti i modi di assumersi lui la responsabilità di quanto accaduto ma Steffy gli dirà che tutta la famiglia è al corrente del fatto che sia stata la Logan ad avvicinarsi a lui. Il giovane stilista vorrà persino parlare con Liam ma la sua sorellina lo fermerà. Se dovesse avere un confronto con lo Spencer peggiorerebbe le cose e ora proprio non può permettersi simili colpi di testa. Dovrà aspettare che le acque si calmino.

