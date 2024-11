My Home My Destiny 2 Anticipazioni 29 novembre 2024: Mehdi spia Zeynep di nascosto...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 29 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi continua ad inquietare: ora si è messo a spiare Zeynep di notte...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 29 novembre 2024, Mehdi, una volta tornato a piede libero, ha deciso di voltare definitivamente pagina: avrebbe chiuso una volta per tutte con Zeynep e sarebbe andato avanti con la sua vita. In effetti, il suo amore per l'ex moglie non ha fatto altro che spingerlo a compiere un colpo di testa dopo l'altro. Tuttavia, "tra il dire e il fare c'è di mezzo in mare". La verità è che l'uomo non ha mai smesso di pensare a Zeynep, anzi: sembra sempre più ossessionato da lei, tanto che ora, nel corso della notte, senza che nessuno lo veda, la sta spiando...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep divorzia da Mehdi!

Mehdi è finito dietro le sbarre a causa delle sua folle ossessione per Zeynep. L'uomo, quando ha iniziato ad avere il timore che potesse perdere sua moglie, ormai una donna in carriera, ha iniziato anche ad assumere degli atteggiamenti inquietanti. Mehdi le ha prima imposto di licenziarsi, poi, non avendo ottenuto il risultato sperato, è arrivato a rinchiuderla in casa. Zeynep, non potendone più di continuare a subire le sue angherie, ha preso una drastica decisione: ha abbandonato il tetto coniugale ed ha chiesto il divorzio.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi rapisce Zeynep...

Mehdi, seppur affatto d'accordo, ha accettato di concedere il divorzio a Zeynep. Nonostante ciò, lui ha continuato a tenerla d'occhio, e compiere qualche altro colpo di testa. Infatti, dopo aver distrutto con una mazza la sua automobile del lavoro, ha persino acquistato una casa poco distante dalla sua. La giovane, spaventatissima, ha sporto denuncia contro Mehdi, volendo ottenere un ordine restrittivo. Ciò, però, ha portato soltanto quest'ultimo a fare una follia ancora più grande, ossia a rapirla!

Mehdi spia Zeynep di nascosto, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 29 novembre 2024

Dato che ha commesso più di un errore in nome della sua ossessione per Zeynep, è normale che ora tutti pensino che dietro l'attentato che lei ha subito ci sia proprio lo zampino di Mehdi. L'ex meccanico, sapendo di essere innocente, si è prima recato in commissariato e poi a casa di Nermin perché mosso dall'urgenza di mettere in chiaro una volta per tutte di essere estraneo ai fatti. Nonostante stavolta sia sincero, purtroppo la verità è che i suoi comportamenti continuano ad essere inquietanti, poiché non ha mai smesso di pensare a Zeynep, tanto che la vede ovunque, chiama per sbaglio Benal con il suo nome, ed ora, nel corso della notte, senza che nessuno lo veda, la sta addirittura spiando...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 25 al 29 novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.