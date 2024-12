La Promessa Anticipazioni 2 dicembre 2024: Il ritorno di Jimena sconvolge la tenuta! E ora?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 2 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap, la presenza di Jimena semina il caos alla tenuta! Si mette male?

Jimena è tornata alla tenuta e la sua presenza ha scatenato una grande tensione. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 2 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, la giovane marchesina rivelerà a tutti di essere solo di passaggio e di essere diretta a casa dei marchesi de Cèspedes. Cruz, scoperto del ritorno della ragazza, cercherà di convincerla a rimanere con loro ma Manuel la fermerà. Intanto tra Maria e Salvador sembrerà essere finalmente tornata la passione di un tempo mentre Catalina accetterà di includere Don Lorenzo nel loro business ma con alcune clausole.

La Promessa Anticipazioni 2 dicembre 2024: Si scatena il panico. Jimena è tornata!

Jimena è tornata alla tenuta e tutti sono sconvolti da questa novità. La ragazza si mostrerà molto cambiato ma soprattutto serena. Manuel sarà molto in difficoltà e non saprà come comportarsi con lei, ancora molto arrabbiato e di certo non contento di riavere la moglie alla tenuta. La giovane rivelerà di essere solo di passaggio e di essere diretta verso la dimora dei marchesi de Cèspedes. Il giovane Lujàn tirerà un sospiro di sollievo ma sua madre lo metterà in difficoltà. Cruz, scoperto che la nuora è di nuovo a casa sua, cercherà di convincerla a rimanere ma suo figlio le impedirà di fare anche un singolo passo.

La Promessa Anticipazioni: Tra Maria e Salvador torna il sereno

La crisi tra Maria e Salvador ha preoccupato tutti a La Promessa e dopo la cena romantica fallita, le cose sembravano essersi messe malissimo. I due ragazzi riusciranno però a riconciliarsi. L’amore vincerà gelosia e ritrosie e finalmente la passione di un tempo fiorirà di nuovo. La Fernandez sarà però tormentata da due nuovi pensieri. Prima di tutto avrà paura di essere rimasta incinta e poi scoprirà che qualcuno ha trovato e ha perso il borsone dei soldi che aveva trovato in soffitta. Per la ragazza sarà una bruttissima sorpresa.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina accetta Don Lorenzo in squadra

Pelayo è sotto scacco e ha dovuto cedere alle richieste di Don Lorenzo. Il conte non si è potuto tirare indietro e ha chiesto a Catalina, come gli era stato imposto, di accogliere il De La Mata nel loro business di salse e marmellate. La ragazza, inaspettatamente, accetterà ma metterà dei paletti per impedire che il suo zio acquisito possa spadroneggiare. Pelayo avrà sempre paura che il suo segreto venga svelato e che la sua innamorata possa lasciarlo. È infatti più che certo che se la marchesina scoprisse tutta le verità, lo lascerà senza neanche pensarci.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 all'8 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.