Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 novembre 2024 - Brooke si sentirà profondamente in colpa per quanto successo a Hope. La Logan senior, dopo essere stata informata da sua figlia su quanto accaduto a Roma, raggiungerà Ridge e gli confiderà tutto quello che sta succedendo. La bionda dirà al compagno di temere che il matrimonio tra la sua bambina e Liam sia ormai al capolinea e che la colpa, in parte, sia la sua. Ma perché un tale sentimento? Che cosa si rimprovererà Brooke Logan? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 novembre 2024 - Emir è stato informato da Hakan sulle intenzioni del commissario. Allora, prima si chiude in ufficio per monitorare l'incontro tra Ali e Tufan, poi esce e si fa seguire inutilmente da Mercan in una casa, fingendo di cercare Asu. Una volta che viene raggiunto da Mercan, il giovane ne approfitta per ribadire che non sa niente della sorella. Al contempo, Nihan si serve dell'aiuto di Ayhan e Leyla per mettere in atto un piano per riuscire a vedere Kemal il giorno del suo compleanno... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 29 novembre 2024 - Mehdi, una volta tornato a piede libero, ha deciso di voltare definitivamente pagina: avrebbe chiuso una volta per tutte con Zeynep e sarebbe andato avanti con la sua vita. In effetti, il suo amore per l'ex moglie non ha fatto altro che spingerlo a compiere un colpo di testa dopo l'altro. Tuttavia, "tra il dire e il fare c'è di mezzo in mare". La verità è che l'uomo non ha mai smesso di pensare a Zeynep, anzi: sembra sempre più ossessionato da lei, tanto che ora, nel corso della notte, senza che nessuno lo veda, la sta spiando... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 novembre 2024 - Don Alonso e Cruz sono riusciti a ingannare Manuel e il ragazzo è furioso come non mai. Il giovane marchese si troverà a casa di Jimena e capirà che i suoi genitori gli hanno teso un tranello, per salvare il buon nome della famiglia. Il marchesino andrà su tutte le furie e non riuscirà a perdonare i suoi per averlo così vilmente gabbato. Intanto Ayala continuerà a essere attratto dalla possibilità di mettere le mani su una quota della tenuta dei Lujàn. Per questo intensificherà il suo rapporto con Margarita e la inviterà al ricevimento a casa dei marchesi di Palmar... Qui la trama completa de La Promessa.

