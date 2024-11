Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 novembre 2024: Brooke in preda ai sensi di colpi. Hope ha sbagliato per causa sua!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 29 novembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo che Brooke si sentirà responsabile per quello che sta combinando Hope.

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 novembre 2034, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke si sentirà profondamente in colpa per quanto successo a Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan senior, dopo essere stata informata da sua figlia su quanto accaduto a Roma, raggiungerà Ridge e gli confiderà tutto quello che sta succedendo. La bionda dirà al compagno di temere che il matrimonio tra la sua bambina e Liam sia ormai al capolinea e che la colpa, in parte, sia la sua. Ma perché un tale sentimento? Che cosa si rimprovererà Brooke Logan? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni: Hope non ha più scampo?

La resa dei conti tra Hope e Liam è stata più dura del previsto, soprattutto per la Logan. La ragazza non si sarebbe mai immaginata che suo marito prendesse una decisione così dura in così poco tempo e anche anzi avesse già le idee chiare, ben prima che lei tornasse a casa. La Logan ha capito che lo Spencer covava il pensiero del divorzio da molto prima del loro confronto. La figlia di Brooke e di Deacon è delusa e amareggiata sia dal suo comportamento che da quello di suo marito e nemmeno il faccia a faccia con suo fratello e con sua madre riuscirà a darle consolazione… anzi!

Beautiful Anticipazioni 29 novembre 2024: Brooke senza parole!

Hope si sentirà in difficoltà anche con sua madre. La ragazza capirà di averla sconvolta con il suo comportamento. Brooke è delusa e non riesce a credere che la sua bambina abbia baciato Thomas di sua spontanea volontà e che lo abbia fatto senza nemmeno pensarci su. La Logan senior avrebbe scommesso che la colpa di tutto fosse del Forrester e non della sua rampolla, che invece stavolta è l’unica e vera responsabile del terremoto che ha colpito la sua famiglia. Brooke, sconvolta più che mai, cercherà sostegno in Ridge, al quale rivelerà tutto e al quale confesserà un pensiero che comincerà a tormentarla.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke si sente in colpa

Brooke raggiungerà Ridge, contenta di potersi confrontare con lui. La Logan gli racconterà tutto quello che è successo a Roma e gli confiderà di essere molto stupita dal comportamento di sua figlia, che sembra aver perso completamente la testa. La bionda dirà al marito di essere preoccupata che il matrimonio tra Hope e Liam sia arrivato al capolinea e che la colpa di tutto questo sia la sua. Brooke penserà che Hope abbia cominciato a perdere la testa per i “cattivi ragazzi” esattamente come succedeva a lei da giovane e che se le cose stiano andando in questo modo solo perché lei non ha mai saputo darle il buon esempio. Insomma nella mente della compagna del Forrester si farà strada il pensiero di non essere stata una brava madre.

