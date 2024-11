La Promessa Anticipazioni 29 novembre 2024: Manuel cade nell'inganno di Don Alonso e va su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 29 novembre 2024 vedremo che Manuel scoprirà che i suoi genitori lo hanno ingannato. Il ragazzo sarà furioso! Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Don Alonso e Cruz sono riusciti a ingannare Manuel e il ragazzo è furioso come non mai. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 29 novembre 2024, alle ore 19.45, il giovane marchese si troverà a casa di Jimena e capirà che i suoi genitori gli hanno teso un tranello, per salvare il buon nome della famiglia. Il marchesino andrà su tutte le furie e non riuscirà a perdonare i suoi per averlo così vilmente gabbato. Intanto Ayala continuerà a essere attratto dalla possibilità di mettere le mani su una quota della tenuta dei Lujàn. Per questo intensificherà il suo rapporto con Margarita e la inviterà al ricevimento a casa dei marchesi di Palmar.

La Promessa Anticipazioni: Cruz e Don Alonso ingannano Manuel

Cruz ha rivelato a Don Alonso di aver capito che i duchi De Los Infantes non gradiscono più il disinteresse che Manuel ha nei confronti di Jimena, la sua legittima moglie. I nobili vorrebbero che il marchese si facesse vivo più spesso, soprattutto ora che la loro figlia sembra aver fatto dei passi da gigante e pare essersi calmata, almeno secondo quanto raccontato da Abel. La marchesa ha quindi spinto suo marito a trovare con lei una soluzione affinché il loro erede si presenti dai suoi suoceri e non li faccia arrabbiare. Ne va del buon nome della loro famiglia e dei rapporti con l’alta nobiltà spagnola. Don Alonso ha promesso alla consorte di occuparsi personalmente della cosa e per questo ha messo in scena un finto viaggio con il ragazzo, con la scusa di incontrare un pilota.

La Promessa Anticipazioni 29 novembre 2024: Manuel scopre l’inganno dei suoi genitori

Don Alonso ha convinto Manuel a partire con lui e lo ha fatto dicendogli che i due dovranno incontrare un famoso pilota. Attratto da questa prospettiva, il marchesino ha seguito suo padre ma si ritroverà a casa dei Duchi de Los Infantes. Sarà una bruttissima sorpresa e non tanto perché dovrà rivedere Jimena, di cui ha perso interesse e per cui prova ancora un forte rancore, ma perché capirà di essere stato ingannato dai suoi genitori. Manuel era stato molto chiaro con loro ma evidentemente, come sempre, i due sono sempre e comunque sordi alle sue richieste. Questa mossa sibillina lo farà molto arrabbiare e lo porterà a tornare a casa con un diavolo per capello e con la decisione, ancora più spiccata di non avere più nulla a che fare con la sua consorte, che ha finto di essere incinta solo per tenerselo stretto. È una cosa imperdonabile e Cruz e Don Alonso dovrebbero essere dalla sua parte.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Ayala “corteggia” Margarita

Ayala si è interessato a Margarita. Il conte non ha alcuna intenzione romantica con la donna ma ha solo scoperto che la madre di Martina è la proprietaria di un quarto de La Promessa. L’idea di mettere le mani su un simile bottino e infastidire Cruz, lo alletta moltissimo. Potrebbe rendere ancora più sibillina la sua vendetta contro la marchesa, colpevole di aver ucciso suo figlio e di aver impedito a Petra persino di parlarne. Il conte cercherà di nascondere i suoi veri interessi e si lascerà andare a una sorta di corteggiamento. Inviterà la cognata di Don Alonso a un ricevimento a casa dei marchesi di Palmar e spererà che il loro rapporto possa essere molto proficuo. Sarà così?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.