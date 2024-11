Endless Love Anticipazioni 29 novembre 2024: Emir inganna il commissario! Ecco come

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 29 novembre 2024 su Canale 5: Emir mette in atto il suo piano per trarre in inganno il commissario...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 novembre 2024, alle 14:10, Emir è stato informato da Hakan sulle intenzioni del commissario. Allora, prima si chiude in ufficio per monitorare l'incontro tra Ali e Tufan, poi esce e si fa seguire inutilmente da Mercan in una casa, fingendo di cercare Asu. Una volta che viene raggiunto da Mercan, il giovane ne approfitta per ribadire che non sa niente della sorella. Al contempo, Nihan si serve dell'aiuto di Ayhan e Leyla per mettere in atto un piano per riuscire a vedere Kemal il giorno del suo compleanno...

Endless Love Anticipazioni: Kemal ed Emir alla ricerca di Asu...

Kemal, dopo aver ripreso i sensi, si rimette subito in piedi: deve fuggire, nascondersi - dato che è ancora ricercato dalla polizia - e, soprattutto, proseguire le sue indagini. Il protagonista sta cercando in largo e in lungo Asu, convinto che, contrariamente a quanto sembri, sia viva e vegeta. Adesso, servendosi dell'aiuto di Ayhan, il Soydere risale all'indirizzo di una casa affittata sotto falso nome, ed è convinto di essere sulla strada giusta. Intanto, mosso dallo stesso intento del rivale in amore, Emir riesce ad individuare il nascondiglio della sorella grazie all'aiuto di Ali, il quale poi viene costretto a dare appuntamento a Tufan in un parco giochi...

Endless Love Anticipazioni: Il piano di Emir...

Emir, al solito, sta un passo avanti a tutti, e stavolta grazie ad Hakan. Quest'ultimo informa l'imprenditore delle intenzioni del commissario; Emir, quindi, cavalca l'onda. La prima parte del suo piano prevede che si rinchiuda nel suo ufficio per poter monitorare indisturbatamente l'incontro tra Ali e Tufan che, come voluto da lui, sta avendo luogo in un parco giochi; la seconda parte del piano, invece, prevede che esca per farsi seguire - del tutto inutilmente - da Mercan. Emir si reca in una casa, fingendo di cercare Asu. Una volta raggiunto dal commissario, ne approfitta per ribadire che non sa nulla della sorella: in fin dei conti, se sapesse qualcosa, non sarebbe ancora sulle sue tracce...

Nihan e Kemal s'incontrano di nascosto, nelle Anticipazioni di Endless Love del 29 novembre 2024

Nihan è un'anima in pena. La pittrice non riesce a tollerare l'idea che Kemal debba continuare a fuggire e a nascondersi come se fosse un vero criminale: non farebbe del male neanche ad una mosca, figurarsi ad Asu. Inoltre, la Sezin non sopporta il pensiero di sentirsi tanto impotente; lei vorrebbe aiutare concretamente l'amato a venire fuori da questa brutta situazione, ma è conscia di non avere il potere di riuscirci. Ora, desiderosa di trascorrere quantomeno il giorno del suo compleanno in sua compagnia, Nihan si serve dell'aiuto di Leyla ed Ayhan per incontrarlo in tutta sicurezza...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.