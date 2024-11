Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 novembre 2024 - Hope dovrà affrontare il giudizio di tutti… anche quello di sua madre. La piccola Logan racconterà alla madre che il suo matrimonio è al capolinea ma che la colpa di tutto questo non è di Thomas ma sua. È stata lei a baciare il Forrester a Roma e purtroppo Liam li ha visti. Per la compagna di Ridge sarà una vera e propria sorpresa e spererà che la sua bambina riesca a convincere suo marito di essersi pentita e di amarlo alla follia. Ma ci riuscirà? Molti dubbi si annideranno nella mente di tutte le persone coinvolte... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 28 novembre 2024 - Nihan si reca al cimitero per assistere all'apertura della tomba di Ozan, ma è vuota. Kemal raggiunge la pittrice, però deve subito rimettersi in fuga perché la polizia lo sta cercando. Mentre sta scappando, l'ingegnere viene intercettato da Emir, che riesce a rapirlo e portarlo in un luogo segreto. Zehir, Ayhan, Yigit si mettono alla ricerca del Soydere, mentre la Sezin chiede a Mujgan di aiutarla a salvare l'amato. Dopodiché, Zehir ed Ayhan arrivano nel luogo in cui Kemal è stato tenuto prigioniero ed è stato torturato da un uomo di Emir, ma scoprono che non c'è più. Infatti, in seguito sarà Nihan ad incontrarlo per strada. Quest'ultima lo porta a casa, dove si rende conto che il giovane ha diverse ferite ed un'irritazione sul collo: gli è stata fatta un'iniezione. Il Soydere sviene. Per finire, Kemal, ancora ricercato dalla polizia, non appena si riprende, torna a fuggire e a nascondersi, però continua anche a cercare Asu e Tufan. Grazie ad Ayhan, risale all'indirizzo di una casa affittata sotto falso nome. Emir, invece, individua il nascondiglio della sorella grazie ad Ali, che poi verrà costretto a dare appuntamento in un parco giochi al biondo... Qui la trama completa delle puntate - del pomeriggio e della sera - di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 28 novembre 2024 - sembra proprio che Ali Riza abbia perso la testa per una donna. Lo zio di Baris, giorno dopo giorno, ha imparato a conoscere Sultan, e più trascorreva del tempo in sua compagnia, più si rendeva conto di non poterne più fare a meno. Per questo motivo, è triste da quando lei ha deciso di smettere di lavorare in casa sua, e per questo motivo continua a corteggiarla - ma sempre discretamente -. Sultan, nonostante lo corrisponda, è però piuttosto restia a lasciarsi andare... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 novembre 2024 - Ayala comincerà a prendere sul serio l’idea di avvicinarsi a Margarita, dopo che scoprirà che la madre di Martina possiede un quarto della tenuta dei Lujàn. Intanto Jana e Manuel terranno d’occhio Abel, che potrebbe da un momento all’altro tradirli. Cruz, inaspettatamente, non si opporrà al fatto che Catalina indossi l’abito da sposa di sua madre mentre Virtudes affronterà il colloquio con Pia ma finirà nei guai. Don Lorenzo costringerà Pelayo a farlo entrare nel business delle marmellate mentre Don Alonso confesserà a Curro di aver avuto una relazione con una cameriera e poi organizzerà un viaggio con Manuel per incontrare un pilota ma la verità sarà ben altra. Salvador e Maria hanno avuto una grossa discussione a causa della scenata di gelosia del ragazzo e ora dovranno chiarirsi... Qui la trama completa de La Promessa.

