Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 28 novembre 2024: Kemal in pericolo di vita!

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 28 novembre 2024 - prima nel daytime e poi in prima serata - su Canale 5 rivelano che Kemal viene tenuto prigioniero e torturato!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sconvolgeranno. Negli episodi in onda il 28 novembre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, Nihan si reca al cimitero per assistere all'apertura della tomba di Ozan, ma è vuota. Kemal raggiunge la pittrice, però deve subito rimettersi in fuga perché la polizia lo sta cercando. Mentre sta scappando, l'ingegnere viene intercettato da Emir, che riesce a rapirlo e portarlo in un luogo segreto. Zehir, Ayhan, Yigit si mettono alla ricerca del Soydere, mentre la Sezin chiede a Mujgan di aiutarla a salvare l'amato. Dopodiché, Zehir ed Ayhan arrivano nel luogo in cui Kemal è stato tenuto prigioniero ed è stato torturato da un uomo di Emir, ma scoprono che non c'è più. Infatti, in seguito sarà Nihan ad incontrarlo per strada. Quest'ultima lo porta a casa, dove si rende conto che il giovane ha diverse ferite ed un'irritazione sul collo: gli è stata fatta un'iniezione. Il Soydere sviene. Per finire, Kemal, ancora ricercato dalla polizia, non appena si riprende, torna a fuggire e a nascondersi, però continua anche a cercare Asu e Tufan. Grazie ad Ayhan, risale all'indirizzo di una casa affittata sotto falso nome. Emir, invece, individua il nascondiglio della sorella grazie ad Ali, che poi verrà costretto a dare appuntamento in un parco giochi al biondo...

Endless Love Anticipazioni: Kemal in arresto!

Procedono i preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan, poiché, affinché emerga la verità su che cosa gli sia accaduto, è necessario effettuare un'autopsia. Vildan si fa forza, mentre Nihan si reca al cimitero per assistere all'apertura della tomba, che, però, risulterà - con grande stupore dei presenti - vuota. La giovane è incredula. Poco dopo, la Sezin viene raggiunta da Kemal, il quale, però, non ha molto tempo: deve rimettersi quanto prima in marcia, poiché la polizia lo sta cercando. Infatti, il commissario Mercan, visionato il rapporto della scientifica, si è fatta dare un mandato per arrestarlo, certa che, come ha sempre sospettato, sia il Soydere il presunto assassino di Asu!

Endless Love Anticipazioni: Kemal torturato!

Mentre Kemal è in fuga, determinato a sfuggire alla polizia che lo sta cercando per sbatterlo dietro le sbarre, Emir riesce ad intercettarlo. Quest'ultimo lo rapisce e lo conduce in un luogo segreto. Zehir, Ayhan e Yigit si mettono alla ricerca del loro amico, mentre Nihan, preoccupatissima per il Soydere, sta chiedendo a Mujgan di darle una mano a salvare la vita all'amato. Fortunatamente, Zehir ed Ayhan arrivano sul posto in cui Kemal veniva tenuto prigioniero e torturato da uno degli uomini di Emir; l'ingegnere, però, non c'è più. A trovarlo per strada sarà la pittrice, che lo porterà subito a casa. Una volta al sicuro, la Sezin si rende conto che il Soydere è pieno di ferite, ed in più ha un'irritazione sul collo, punto in cui gli è stata fatta un'iniezione; infatti, poco dopo, perde i sensi...

Kemal ed Emir alla ricerca di Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 novembre 2024

Una volta ripresosi, Kemal, che continua ad essere ricercato dalla polizia, si rimette in moto: deve fuggire, nascondersi e, soprattutto, proseguire le sue indagini. Il protagonista sta cercando in largo e in lungo Asu, convinto che, contrariamente a quanto sembri, sia viva e vegeta. Adesso, servendosi dell'aiuto di Ayhan, il Soydere risale all'indirizzo di una casa affittata sotto falso nome: crede fermamente di essere sulla strada giusta. Al contempo, Emir ha lo stesso identico obiettivo del suo acerrimo nemico, tanto che riesce ad individuare il nascondiglio della sorella grazie all'aiuto di Ali, il quale poi verrà costretto a dare appuntamento a Tufan in un parco giochi...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.