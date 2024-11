Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 novembre 2024: Brooke delusa da Hope!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 28 novembre 2024 su Canale5 vedremo che Brooke scoprirà che Hope ha baciato Thomas e rimarrà senza parole! Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Hope dovrà affrontare il giudizio di tutti… anche quello di sua madre. Nella puntata di Beautiful che ci farà compagnia il 28 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, la piccola Logan racconterà alla madre che il suo matrimonio è al capolinea ma che la colpa di tutto questo non è di Thomas ma sua. È stata lei a baciare il Forrester a Roma e purtroppo Liam li ha visti. Per la compagna di Ridge sarà una vera e propria sorpresa e spererà che la sua bambina riesca a convincere suo marito di essersi pentita e di amarlo alla follia. Ma ci riuscirà? Molti dubbi si annideranno nella mente di tutte le persone coinvolte.

Beautiful Anticipazioni 28 novembre 2024: Hope si sfoga con RJ

Hope non è riuscita a calmare suo marito. Liam vuole il divorzio e non ha intenzione di perdonare il suo tradimento. Tutto questo perché la Logan ha baciato Thomas, l’uomo che più di tutti lo Spencer odia. La giovane stilista, fresca del successo romano, si è ritrovata in ufficio a raccontare al suo fratellino RJ quello che è successo. La ragazza non sa spiegare cosa le sia preso, sa solo che tutto questo ha creato una frattura così grave, da farle temere che la sua relazione con il padre di sua figlia sia ormai del tutto compromessa. La conversazione tra i due fratelli verrà intercettata da Brooke, che vorrà immediatamente sapere cosa stia accadendo alla figlia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke scopre che il matrimonio di Hope è in pericolo

Brooke sentirà la conversazione tra RJ e Hope e sarà sconvolta dal sapere che il matrimonio di sua figlia sia in pericolo. La Logan senior accuserà immediatamente Thomas, convinta che sia stato il figliastro ad approfittare del momento romano, lontano da casa, per cercare di sedurre la sua collega. La bionda sarà più che mai certa che il figlio di Ridge sia stato capace di un gesto simile ma rimarrà gelata dalla confessione di Hope. La giovane la fermerà subito e le rivelerà di essere lei l’unica responsabile di quanto successo in Italia. Comincerà così a raccontare alla mamma del suo gesto inaspettato.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Hope spera che Liam la perdoni

Hope racconterà a Brooke di essere molto spaventata da quello che è successo a Roma. La ragazza non sa cosa le sia preso e perché abbia baciato Thomas, visto che è ancora sinceramente innamorata di suo marito e non vorrebbe mai e poi mai lasciarlo. Brooke sarà sinceramente terrorizzata dalle azioni della sua bambina e spererà quanto lei che le cose con lo Spencer si sistemino e lei non si trovi a dover affrontare un duro divorzio, causato da un errore di cui si è pentita. Sia Brooke che RJ consiglieranno alla giovane designer di parlare di nuovo con Liam e di dimostrargli quanto tenga a lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 novembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.