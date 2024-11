La Promessa Anticipazioni 28 novembre 2024: Ayala si interessa a Margarita... e ai suoi soldi!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 28 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Ayala scoprirà che Margarita è proprietaria di un quarto della tenuta e comincerà a interessarsi a lei...

Un nuovo appuntamento con La Promessa ci aspetta il 28 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Ayala comincerà a prendere sul serio l’idea di avvicinarsi a Margarita, dopo che scoprirà che la madre di Martina possiede un quarto della tenuta dei Lujàn. Intanto Jana e Manuel terranno d’occhio Abel, che potrebbe da un momento all’altro tradirli. Cruz, inaspettatamente, non si opporrà al fatto che Catalina indossi l’abito da sposa di sua madre mentre Virtudes affronterà il colloquio con Pia ma finirà nei guai. Don Lorenzo costringerà Pelayo a farlo entrare nel business delle marmellate mentre Don Alonso confesserà a Curro di aver avuto una relazione con una cameriera e poi organizzerà un viaggio con Manuel per incontrare un pilota ma la verità sarà ben altra. Salvador e Maria hanno avuto una grossa discussione a causa della scenata di gelosia del ragazzo e ora dovranno chiarirsi.

La Promessa Anticipazioni 28 novembre 2024: Ayala si interessa a Margarita

Don Alonso ha spinto Ayala ad avvicinarsi a Margarita. Il marchese vorrebbe assicurare un futuro tranquillo a sua cognata ma anche riuscire a farla allontanare dalla sua tenuta, di cui è ospite ormai da diverso tempo. Il conte non ha inizialmente preso in considerazione questa opzione ma comincerà a cambiare idea. Lo farà quando scoprirà che la madre di Martina è proprietaria di un quarto de La Promessa. La cosa lo attrarrà moltissimo, soprattutto davanti alla prospettiva di vendicarsi di Cruz, l’assassina di suo figlio, a cui lui e Petra vogliono dare una sonora lezione. Intanto Jana e Manuel osserveranno Abel, spaventati che il ragazzo possa tradirli da un momento all'altro.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso confessa di aver amato una cameriera

Don Alonso ha rivelato a Curro dei dettagli sconvolgenti sul suo passato. Il marchese si è lasciato trascinare dai ricordi e ha confessato al nipote non solo di aver amato moltissimo Carmen, la sua prima moglie, e di aver sposato Cruz per salvare il marchesato ma anche di aver avuto una relazione prima delle sue nozze con la marchesa. Il nobile preciserà al nipote che quell’amore di cui parla era scoppiato con una cameriera della sua tenuta e che la loro relazione era vera e profonda. Curro sarà molto felice di tutte queste informazioni e correrà da Jana a riferirle tutto. Intanto Salvador e Maria dovranno chiarirsi dopo la terribile scenata di gelosia che il ragazzo ha fatto alla Fernandez.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtudes combina un disastro

Virtudes sosterrà il colloquio con Pia ma finirà per combinare una serie di disastri, che metteranno in serio pericolo il futuro lavorativo della ragazza. La governante dovrà prendere ancora la sua decisione ma Simona avrà paura che sua figlia non riuscirà mai ad avere un posto a La Promessa. Intanto Cruz, dopo aver visto Catalina indossare l’abito da sposa di sua madre, sarà stranamente molto comprensiva. La marchesa non si arrabbierà e non si opporrà al fatto che la giovane lo indossi il giorno del suo matrimonio. Don Alonso invece organizzerà un viaggio con Manuel. I due dovranno incontrare un pilota molto famoso ma il vero obiettivo di questa partenza sarà un altro. Don Lorenzo costringerà Pelayo a parlare con la fidanzata e a convincerla a farlo entrare nel business delle marmellate. Se il conte non lo farà, lui rivelerà tutti i suoi segreti.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.