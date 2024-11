My Home My Destiny 2 Anticipazioni 28 novembre 2024: Sultan cede alla corte di Ali Riza?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 novembre 2024 alle 16:50, sembra proprio che Ali Riza abbia perso la testa per una donna. Lo zio di Baris, giorno dopo giorno, ha imparato a conoscere Sultan, e più trascorreva del tempo in sua compagnia, più si rendeva conto di non poterne più fare a meno. Per questo motivo, è triste da quando lei ha deciso di smettere di lavorare in casa sua, e per questo motivo continua a corteggiarla - ma sempre discretamente -. Sultan, nonostante lo corrisponda, è però piuttosto restia a lasciarsi andare...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sultan terrorizzata!

L'ennesima tragedia - stavolta, per fortuna, soltanto sfiorata - ha scosso le vite di Zeynep e di tutti i suoi cari. Un motociclista dal volto coperto con il casco integrale è apparso dal nulla ed ha sparato verso di lei e le sue due madri, Sakine e Nermin. L'intimidazione che le tre hanno subito ha lasciato chiunque sgomento, specialmente Sultan, che ancora trema al solo pensiero di essere andata vicinissima a perdere per sempre la sua migliore amica e sua figlia. Nonostante la paura e l'amarezza che prova, la donna ha però un motivo più che valido per sorridere...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ali Riza e Sultan si piacciono...

Quando Sultan ed Ali Riza si sono conosciuti, non si stavano molto simpatici, anche e soprattutto perché agli antipodi: lei allegra e vulcanica, lui ipocondriaco e pignolo. In effetti, all'inizio la loro convivenza non era così semplice, anzi; tuttavia, con il passare dei giorni, hanno imparato ad apprezzare l'una la compagnia dell'altro... fino a non poterne più fare a meno. Infatti, sembra proprio che, benché ancora non si siano dichiarati apertamente ciò che provano, tra di loro ci sia del tenero!

Ali Riza ha perso la testa per la sua "sultana". Lo zio di Ozlem, Baris e Savas ha preso molto a cuore tutta la famiglia di Zeynep, ritenendo quest'ultima e le figure femminili che ha attorno delle brave persone, ma, di sicuro, ha preso particolarmente a cuore una di loro, ossia Sultan. Ali Riza le sta facendo una corte spietata, seppur stia procedendo in punta di piedi, determinato come non mai a conquistarla con delicatezza; la madre di Emine, però, nonostante sia evidente che lo corrisponda, è ancora piuttosto restia a lasciarsi andare... I due avranno il loro lieto fine prima o poi?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.