Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 novembre 2024 - il ritorno a casa dal magico viaggio a Roma riserverà sorprese per tutti, soprattutto per Hope e Taylor. Brooke informerà Eric, Donna e RJ che lei e Ridge sono tornati insieme. Quest’ultimo invece dovrà affrontare Taylor, a cui dovrà raccontare cosa è successo in Italia. Come prevedibile, la Hayes non gradirà la novità e ci rimarrà molto male. La dottoressa rivelerà all’ex marito di aver sperato sino all’ultimo che lui tornasse da lei e di essere certa che la Logan, prima o poi, finirà per ferirlo un’altra volta. Poi, asciugate le lacrime, gli assicurerà di stare bene e di riprendersi al più presto. Sarà sempre accanto a lui e dalla sua parte nonostante tutto e anche se continuerà a farle male... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 novembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 novembre 2024 - Emir rivela a Mujgan che è stata Asu a provocare l'incidente in cui Nihan ha rischiato di perdere la vita. Quest'ultima, che stava ascoltando di nascosto, esce allo scoperto ed affronta i due fratelli; dopodiché, chiama Kemal per informarlo di quanto scoperto. Intanto, l'ingegnere ed Ayhan rapiscono Gurcan, e tentano invano di farlo parlare: vogliono che riveli loro il nome del suo capo. In un secondo momento, Asu torna a casa, dove c'è il Soydere ad attenderla con una richiesta ben precisa: vuole il divorzio. La mora è sotto shock, ed andrà su tutte le furie quando si accorgerà che nell'appartamento c'è anche la Sezin. I tre hanno un'accesa discussione... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 22 novembre 2024 - Nuh teme il peggio. Il giovane ha paura che possa accadere qualcosa di brutto a Mehdi, ma anche a tutti loro che gli sono vicini. In particolar modo, ovviamente, Nuh ha il terrore che possa succedere qualcosa di terribile a Cemile, la quale si ostina a voler restare al fianco del fratello per difenderlo a spada tratta. Seriamente preoccupato per Cemile, il marito la implora di prendere le distanze da Mehdi. Nonostante tutti i suoi sforzi, Nuh non ottiene il risultato sperato: sua moglie è determinata come non mai a non abbandonare il consanguineo... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 novembre 2024 - Manuel farà una stupenda e coraggiosa dichiarazione d’amore a Jana. Il marchese confesserà alla sua amata di essere disposto a tutto per lei, anche ad annullare il suo matrimonio con Jimena e soprattutto a rinunciare al suo titolo. Sarà una vera e proprio dimostrazione che i suoi sentimenti sono forti e sinceri. Intanto Don Lorenzo farà da mediatore tra i marchesi e i servitori ma negozierà solo parzialmente le richieste della servitù. Candela spingerà Simona a riallacciare il rapporto con entrambi i suoi figli mentre Jana tornerà a tartassare Abel di domande, nella speranza che il medico le dica qualcosa. Martina invece sarà sincera con Catalina e le dirà di aver rotto con Curro non perché non più innamorata ma decisa a non creare problemi né a lei né a lui... Qui la trama completa de La Promessa.

