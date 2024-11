Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 novembre 2024: Taylor ha perso. Ridge ha scelto Brooke... di nuovo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Ridge informerà Taylor del suo ritrovato amore per Brooke. Per la Hayes sarà l'ennesima sconfitta.

Il ritorno a casa dal magico viaggio a Roma riserverà sorprese per tutti, soprattutto per Hope e Taylor. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che vedremo in onda su Canale5 il 22 novembre 2024, alle ore 13.45, Brooke informerà Eric, Donna e RJ che lei e Ridge sono tornati insieme. Quest’ultimo invece dovrà affrontare Taylor, a cui dovrà raccontare cosa è successo in Italia. Come prevedibile, la Hayes non gradirà la novità e ci rimarrà molto male. La dottoressa rivelerà all’ex marito di aver sperato sino all’ultimo che lui tornasse da lei e di essere certa che la Logan, prima o poi, finirà per ferirlo un’altra volta. Poi, asciugate le lacrime, gli assicurerà di stare bene e di riprendersi al più presto. Sarà sempre accanto a lui e dalla sua parte nonostante tutto e anche se continuerà a farle male.

Beautiful: da Roma con furore. I Forrester tornano alla vita di tutti i giorni… o quasi

Roma ha fatto la magia ma non per tutti. Se Brooke e Ridge hanno giovato della bellezza della Città Eterna e sono tornati insieme, Hope, Thomas, Liam e Steffy sono rimasti spiazzati dagli eventi accaduti nella capitale italiana. Lo Spencer attende il suo faccia a faccia con la moglie, per regolare i conti con lei mentre la Logan deve fare ammenda per i suoi errori. Si è pentita e ha pregato Thomas di dimenticare il loro bacio, convinta che una volta tornati a Los Angeles, le cose saranno come prima. Steffy non solo ha scoperto il tradimento della sua sorellastra ma si è pure beccata un bacio inaspettato dal suo ex marito, disperato e confuso dopo aver visto la sua consorte tra le braccia del suo nemico. Ma c’è un quinto personaggio che sarà travolto dalle vacanze romane dei Forrester e sarà Taylor.

Beautiful Anticipazioni 22 novembre 2024: Ridge corre da Taylor per rivelarle tutte le novità

Brooke e Ridge sono tornati insieme e sono molto felici di essersi scoperti più innamorati di prima. La Logan rivelerà con entusiasmo tutto quello che è successo a Eric, Donna e RJ, che saranno molto contenti per loro. Il giovane Forrester però si preoccuperà di come la prenderà Taylor, da cui suo padre si recherà una volta atterrato a Los Angeles. Lo stilista dovrà, per prima cosa, informare l’altra donna della sua vita, di aver fatto una scelta, quella che non le piacerà per nulla. Il designer raggiungerà la madre di Steffy e comincerà a raccontarle di essersi ritrovato con la sua ex moglie e di aver deciso di superare le loro divergenze. Ridge cercherà di essere il più sincero possibile e sarà conscio di dare un dolore alla sua ex compagna, a cui è ancora legato da un sentimento di profondo affetto ma che non può scegliere. Il suo destino è legato e lo sarà sempre a quello di Brooke Logan.

Beautiful Anticipazioni: Taylor delusa. Ha perso di nuovo!

Taylor ascolterà le rivelazioni di Ridge e rimarrà molto delusa per aver perso di nuovo la sfida con Brooke. La Hayes ha sperato, sino all’ultimo, che stavolta le cose sarebbero andate diversamente e che il Forrester avrebbe scelto lei, dopo quanto accaduto con la Logan. Ma purtroppo, come già successo altre volte, lo stilista ha scelto la sua rivale bionda, abbandonando lei. La dottoressa assicurerà al padre dei suoi figli di essere sempre dalla sua parte; soffrirà per questa decisione ma si rimetterà in piedi, ormai è un’esperta in questo campo. Lo metterà però in guardia e gli dirà di essere certa che prima o poi Brooke lo deluderà e gli spezzerà il cuore. La psichiatra sarà più che mai convinta di questa affermazione e con questo ultimo avviso, lascerà andare il suo amato tra le braccia della sua nemica. Al momento non potrà fare altro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.