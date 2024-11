Beautiful Anticipazioni Puntate dal 18 al 23 novembre 2024: Hope e Liam alla resa dei conti. Il loro matrimonio è finito?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 18 al 23 novembre 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 18 al 23 novembre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Puntata in onda Lunedì 18 novembre 2024

A Los Angeles, Taylor si lamenta per come sono andate le cose con Brooke e riflette sulla loro amicizia finita male. La Hayes è molto delusa anche da se stessa e si pente per alcuni atteggiamenti avuti con la sua vecchia amica. Finn, in sua compagnia, si confida con lei e le rivela di aver spinto Liam a raggiungere Hope a Roma per riconciliarsi. Intanto Ridge si riunisce a Brooke nel giardino della Villa del Priorato dei Cavalieri di Malta e le confessa di averla vista attraverso il buco della serratura sul colle Aventino e di aver capito che è lei il suo destino. Lo stilista domanda alla donna se vuole essere la sua “Logan” per sempre e la bionda accetta di slancio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 19 novembre 2024

Liam non può credere a quanto ha appena visto: Hope ha baciato Thomas. È stata la ragazza, durante una passeggiata per Roma, ad avvicinarsi allo stilista e a scoccargli un bacio sulle labbra, dopo aver avuto per tutta la serata un atteggiamento affettuoso nei suoi confronti. Lo Spencer incontra Steffy per puro caso; il ragazzo le racconta della scena a cui ha assistito e le confessa di credere che ormai sia tutto finito tra lui e sua moglie. La Forrester, sconvolta quanto lui, cerca di consolarlo. Il ragazzo, preso dal momento, le dà un bacio. Arriva intanto il momento di salutare Roma. Per Ridge e Brooke il viaggio è stato un successo sia professionale che personale. Prima di salire sul jet, Steffy, Hope, Carter e Thomas parlano della riconciliazione della coppia e i fratelli Forrester confessano che stavolta non faranno nulla per mettersi in mezzo; hanno imparato la lezione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 novembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 20 novembre 2024

Ridge e Brooke devono ancora raggiungere l’aeroporto e il Forrester informa la sua compagna che il tempo, purtroppo, stringe. La Logan ha però in serbo ancora una sorpresa per il suo amato. Ha organizzato un incontro con Andrea Bocelli, che suona per loro una delle sue più famose e romantiche canzoni. Dopo aver salutato il cantante, la moglie Veronica e la loro figlia Virginia, i due amanti si dirigono verso il jet, pronti a tornare a casa, finalmente di nuovo riuniti. Liam è invece rientrato a Los Angeles con un volo di linea e si incontra con Wyatt, al quale racconta tutto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 novembre 2024

Puntata in onda Giovedì 21 novembre 2024

Wyatt è sconvolto nel sentire il racconto di suo fratello e non sa cosa fare per consolarlo. Il più grande dei fratelli Spencer è convinto che il suo matrimonio sia finito; non può certo perdonare il tradimento della moglie con l’uomo che lui detesta più di chiunque altro. Sul jet, Hope - ignara di essere stata vista - prega Thomas di dimenticare il loro bacio mentre Steffy si trattiene a malapena. La Forrester è una furia per quello che è accaduto, anzi per quello che ha fatto Hope. Il jet atterra a Los Angeles e tutti tornano alle loro vite. Steffy raggiunge Finn e gli racconta tutto, omettendo però il bacio che Liam le ha dato. Il dottore, artefice del consiglio allo Spencer, è molto triste per quello che è successo al ragazzo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 novembre 2024

Puntata in onda Venerdì 22 novembre 2024

Brooke è tornata alla Forrester e racconta a Eric, a Donna e a RJ che lei e Ridge sono tornati insieme, grazie alla magia di Roma. Tutti sono molto felici e non vedono l’ora di brindare alla felicità ritrovata dei due ragazzi. Ridge è invece diretto verso Taylor e la raggiunge nel suo studio per raccontarle, di persona, cosa è accaduto. La dottoressa è molto felice per il successo dell’azienda di moda e per quello di suo figlio ma il suo sorriso si spegne quando scopre che tra il suo ex e la sua rivale è tornato il sereno. La Hayes ammette che amerà sempre il Forrester e gli ribadisce di essere certa che prima o poi, la Logan lo farà soffrire. Poi, ripreso coraggio, rassicura lo stilista che starà bene e che insieme si prenderanno sempre cura dei loro figli e della loro famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 22 novembre 2024

Puntata in onda Sabato 23 novembre 2024

Hope torna a casa e Liam la sta aspettando. Lo Spencer le chiede di raccontargli quello che è successo, senza però menzionare il suo bacio con Thomas, che lui stesso ha visto. La Logan si rende conto che suo marito è freddo e poco dopo si rende conto che le sue valigie sono all’ingresso. La ragazza capisce che il consorte è appena tornato e che si è recato a Roma, da lei. Scoppia la resa dei conti.

Liam prima interroga la moglie e poi le confessa di averla raggiunta in Italia. Lo Spencer incalza Hope affinché gli riveli tutta la verità e gli dica del suo bacio con Thomas, l’uomo che per anni ha fatto soffrire tutta la loro famiglia. Steffy continua a parlare a Finn di quello che è successo a Roma tra Hope e Thomas ma omette il bacio che Liam le ha scoccato, in preda alla disperazione. Brooke invece racconta a RJ come sono andate le cose tra lui e suo padre e il ragazzo, nonostante sia molto felice per i suoi genitori, non riesce a non preoccuparsi per Taylor, che sicuramente sarà distrutta da questa novità.

Ridge e Taylor sono ancora a colloquio e la Hayes, molto triste, avverte il marito di stare attento alla sua compagna, che presto o tardi lo farà soffrire. Liam non riesce a calmarsi; è distrutto da quanto accaduto e non può perdonare. Il tradimento di Hope, che si è sempre distinta per essere una persona con dei sani principi, lo ha colpito nel profondo ed è per lui imperdonabile. La Logan, in lacrime, cerca di giustificarsi e di spiegare al consorte che si è trattato solo di un momento di debolezza. La ragazza chiede il perdono di Liam e lo prega di non lasciare che un solo bacio rovini il loro matrimonio e la loro famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 23 novembre 2024

