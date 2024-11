Endless Love Anticipazioni 22 novembre 2024: Kemal chiede il divorzio ad Asu!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 22 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal spiazza Asu: vuole il divorzio!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 22 novembre 2024, alle 14:10, Emir rivela a Mujgan che è stata Asu a provocare l'incidente in cui Nihan ha rischiato di perdere la vita. Quest'ultima, che stava ascoltando di nascosto, esce allo scoperto ed affronta i due fratelli; dopodiché, chiama Kemal per informarlo di quanto scoperto. Intanto, l'ingegnere ed Ayhan rapiscono Gurcan, e tentano invano di farlo parlare: vogliono che riveli loro il nome del suo capo. In un secondo momento, Asu torna a casa, dove c'è il Soydere ad attenderla con una richiesta ben precisa: vuole il divorzio. La mora è sotto shock, ed andrà su tutte le furie quando si accorgerà che nell'appartamento c'è anche la Sezin. I tre hanno un'accesa discussione...

Endless Love Anticipazioni: Mujgan salva Asu!

Per fortuna, Mujgan è riuscita ad arrivare in tempo per fermare Emir. Quest'ultimo, scoperto che dietro il presunto incidente di Nihan c'è Asu, ha deciso di prendere subito in mano la situazione per mettere in atto il suo piano di vendetta contro di lei. Allora, Emir è riuscito a portare Asu e Tufan in una vecchia fabbrica e, una volta qui, ha costretto sua sorella a mettersi al volante. Asu ha davvero temuto che fosse giunta la sua fine. Tuttavia, è sopraggiunta a sorpresa la loro mamma, che, in compagnia della nuora, si è recata sul posto proprio perché conscia delle cattive intenzioni di suo figlio. Emir, per giustificarsi con Mujgan, le spiega che voleva farla pagare alla mora perché ha attentato alla vita di Nihan...

Endless Love Anticipazioni: Nihan sotto shock!

Nihan è in ascolto, e così scopre che c'è Asu dietro all'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita. Sconcertata da questa rivelazione, la ragazza esce allo scoperto per prendere di petto sia lei che Emir. Dopodiché, si affretta a chiamare Kemal per informarlo della terribile notizia che ha appena appreso. Intanto, però, l'ingegnere è impegnato con un'altra faccenda. Il Soydere ed Ayhan sono riusciti a rintracciare Gurcan e lo hanno rapito. Ora lo tengono in ostaggio, e sperano di fargli vuotare il sacco: vogliono che l'uomo confessi loro il nome del suo capo...

Kemal chiede il divorzio ad Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 22 novembre 2024

Asu, dopo tutto ciò che è successo, torna a casa come se niente fosse, ma ad attenderla c'è Kemal, il quale è torvo in viso. Il Soydere ha scoperto che c'è la moglie dietro l'incidente di Nihan, e questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Il protagonista non ne vuole più sapere niente di Asu, e non perché non la ami, ma perché è un'assassina che ha tentato di togliere la vita alla sua amata. Quindi, Kemal ha una richiesta ben precisa per la consorte: vuole il divorzio. Asu è sotto shock, e quando si rende conto che in casa c'è anche la Sezin, perde completamente il controllo. Tra i tre esplode un'accesissima lite. Come andrà a finire? Anticipazioni rivelano che sta per accadere qualcosa di terribile...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.