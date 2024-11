My Home My Destiny 2 Anticipazioni 22 novembre 2024: Nuh preoccupatissimo per Cemile...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 novembre 2024 alle 16:40, Nuh, molto preoccupato per l'incolumità di Cemile, la spinge a prendere le distanze da Mehdi. Nonostante i suoi sforzi, i tentativi del ragazzo non sortiscono l'effetto sperato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Che paura per Zeynep, Sakine e Nermin...

Zeynep, Sakine e Nermin hanno seriamente rischiato di morire. Le tre si trovavano davanti la sontuosa villa di Nermin, mentre la madre biologica tentava di dissuadere la figlia dal volersi trasferire lì. Proprio in quel momento, un motociclista che stava passando per quella strada, ha estratto una pistola ed ha aperto il fuoco contro di loro. Per fortuna, Zeynep, Sakine e Nemin ne sono uscite illese, ma il terrore per ciò che è accaduto e per ciò che sarebbe potuto accadere continua ad accompagnarle...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi nell'occhio del ciclone...

Cemile, allarmata per ciò che è successo e spaventata al pensiero che Mehdi possa finire di nuovo nei guai, si è affrettata ad informarlo e a chiedergli di esporsi quanto prima, in modo tale da allontanare ogni dubbio da lui: qualcuno, infatti, pensava - e pensa - che ci sia il suo zampino dietro la sparatoria. Allora, Mehdi si è presentato in commissariato per rilasciare una deposizione e chiarire una volta per tutte le sua posizione...

Nuh ha paura per Cemile, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 22 novembre 2024

Nuh teme il peggio. Il giovane ha paura che possa accadere qualcosa di brutto a Mehdi, ma anche a tutti loro che gli sono vicini. In particolar modo, ovviamente, Nuh ha il terrore che possa succedere qualcosa di terribile a Cemile, la quale si ostina a voler restare al fianco del fratello per difenderlo a spada tratta. Seriamente preoccupato per Cemile, il marito la implora di prendere le distanze da Mehdi. Nonostante tutti i suoi sforzi, Nuh non ottiene il risultato sperato: sua moglie è determinata come non mai a non abbandonare il consanguineo...

