Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 giugno 2024 - Hope e Liam cercheranno di riprendere la calma dopo la dura e inaspettata decisione di Douglas. I due saranno molto in ansia ma anche Finn e Steffy non saranno da meno. La Forrester e suo marito continueranno a pensare che l’arrivo del loro nipotino a casa, potrebbe guastare il loro già precario equilibrio famigliare ma non potranno tirarsi indietro e deludere il ragazzino. Chi sarà invece contento di quanto accaduto sarà Thomas. Dopo un iniziale nervosismo, il ragazzo penserà di aver comunque vinto su Hope… ma le sue aspettative saranno deluse. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 20 giugno 2024 - i due innamorati continuano a restare al sicuro nel loro rifugio segreto, che è diventato anche il loro nido d'amore. Inoltre, tanto la Sezin quanto Kemal sono sicuri che nessuno riuscirà mai a rintracciarli; infatti, lui ha disseminato in giro una serie di falsi indizi per depistare Emir, e quest'ultimo se ne sta per rendere conto. Mentre sta investigando per stanarli, Emir cade in una delle trappole tesagli dal Soydere. Ciò, ovviamente, non fa che rendere il diabolico ragazzo ancora più furioso e bramoso di vendetta... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 20 giugno 2024 - Zeynep ha appena scoperto che Benal è sparita nel nulla. La giovane è convinta che la colpa sia tutta sua: di certo la rivale deve aver deciso di andare via di casa dopo che hanno avuto una violenta discussione. Ora, sia Zeynep che sua cognata, Mujgan, hanno il forte timore che possa accaderle qualcosa di brutto, e che possa accadere qualcosa di brutto anche alla creatura che porta in grembo. Ciò che le due non sanno è che l'allontanamento di Benal non è stato volontario: il terribile ex marito l'ha rapita! Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 giugno 2024 - Petra sarà molto in ansia a causa del ritrovamento del figlio di Pia. Feliciano la informerà che Jana e Abel sono riusciti a trovare il neonato e a riportarlo a casa. La domestica rimarrà di sasso e avrà molto paura che Cruz venga a scoprire la novità, prima che sia lei a dirglielo… e purtroppo i suoi timori prenderanno velocemente forma. Don Romulo le dirà che la marchesa vuole parlarle urgentemente. Intanto Donna Pia sarà felicissima di riabbracciare il suo bambino e si sentirà persino più in forze. Chiederà quindi al dottor Bueno di darle il suo benestare e di consentirle di tornare a lavoro. Antonio invece chiederà a Manuel e Curro informazioni sul passato di Martina e domanderà loro se la ragazza abbia avuto tanti pretendenti. La marchesina, offesa, deciderà di affrontare personalmente il suo corteggiatore e di mettere in chiaro le cose con lui. Mercedes lascerà La Promessa ma non prima di aver dato precise istruzioni a Jimena su come fare con la sua finta gravidanza. Qui la trama completa de La Promessa.

