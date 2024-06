La Promessa Anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2024: Jana e Abel trovano il figlio di Pia e si baciano!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 17 al 21 giugno 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda alle ore 15.45 dopo My Home My Destiny.

Puntata di Lunedì 17 giugno 2024

Jana e Abel non riescono a trovare il bambino di Pia e tornano a casa, dal convento, senza successo. Antonio e Martina continuano a confrontarsi sul loro imminente matrimonio e il duca conferma che gli inviti per il garden party del Re, stanno per arrivare. Cruz lo annuncia alla cognata ma Margarita non è per nulla contenta. Don Alonso confessa a sua figlia cosa è successo con Don Fernando e con Pedro, il loro fratello maggiore. La ragazza cerca di consolare il padre ma senza ottenere purtroppo alcun successo. Tra Salvador e Lope sembra esserci distensione. La loro amicizia tornerà quella di un tempo? Candela, dopo aver parlato con Carlos, si convince ad andare a parlare con Pia e scusarsi per la scomparsa del suo piccolo. La governante la rassicura, non è arrabbiata con lei e non le dà alcuna colpa. Purtroppo però del neonato non si hanno informazioni.

Puntata di Martedì 18 giugno 2024

Abel e Jana chiedono aiuto a Manuel per trovare il bambino di Pia. Il marchese accetta senza esitazioni. Curro va a trovare Ramona desideroso di scoprire qualcos'altro sul suo passato ma la donna non ha alcuna intenzione di rivelargli qualcosa e finge di non avere informazioni. Cruz cerca di impedire che Jimena si trasferisca a Madrid e spinge Manuel a farle cambiare idea e a convincerla a partecipare alla festa reale. La marchesa e Margarita continuano a litigare senza sosta e stavolta l'argomento sono i vestiti da indossare al garden party. Don Alonso e Don Fernando non trovano pace e discutono sempre della morte del fratello. Martina si sente sempre più sotto pressione sia a causa dei suoi genitori sia di Antonio. La ragazza è però ancora innamorata di Curro, che non sa più come fare con lei. Dopo aver parlato con Jana, il giovane conte decide di affrontare Martina. Maria spinge ancora Salvador a sottoporsi all'intervento chirurgico.

Puntata di Mercoledì 19 giugno 2024

Mercedes arriva alla Promessa e convince la figlia a non partire più per Madrid ma Jimena è molto in ansia. Non vuole restare a La Promessa perché non sa più come continuare a mentire sulla sua gravidanza. Sua madre le propone una soluzione, ovvero un modo per fingere un aborto. Feliciano e Teresa sono sempre più vicini mentre Don Alonso e Don Fernando tornano a discutere sull'eredità. Catalina sente la loro lite e si convince che tra suo padre e suo zio non ci sia più nulla da fare, non faranno mai pace. Manuel distrae la madre superiora e permette a Jana di entrare di nascosto nel convento di Villalquino, dove trova il piccolo di Pia. La cameriera prende il bambino ed esce senza essere vista. Abel l'aspetta per fuggire insieme. I due, felici per la riuscita del loro piano, si lasciano andare a un bacio. Manuel li vede da lontano. Romulo è rimasto a casa e li aspetta preoccupato mentre Maria è ottimista e mantiene la sua allegria.

Puntata di Giovedì 20 giugno 2024

Pia riabbraccia il suo bambino ed è felice che finalmente tutto si sia risolto. La salute della governante è in netto miglioramento e presto potrà tornare a lavorare. Pia chiede al dottor Bueno di darle il suo ok per riprendere le sue faccende. Antonio esprime dei dubbi su Martina e sul suo passato e chiede a Manuel e a Curro se la giovane abbia avuto molti pretendenti. Martina non gradisce tutte queste domande e decide di affrontare il suo pretendente personalmente. Feliciano rivela a Petra che i domestici hanno trovato il neonato e lo hanno riportato a casa. La cameriera teme che Cruz venga a scoprire questa novità prima che sia lei a rivelargliela e proprio in quel momento, Don Romulo le comunica che la marchesa vuole parlarle. Mercedes lascia la Promessa ma non prima di aver dato precise disposizioni sulla gravidanza della figlia.

Puntata di Venerdì 21 giugno 2024

Cruz sgrida Petra per non averla informata di quanto accaduto al figlio di Pia e vuole cacciare Jana e Abel dalla tenuta. La cameriera la convince a non farlo. Maria continua ad avere molti subbi su Salvador ma Lope le consiglia di non calcare la mano e di essere paziente. Curro rivela a Jana di non avere alcuna intenzione di andare al garden party del Re mentre Don Carlos chiede a Candela di darsi del tu e i due si lasciano andare a un bacio. Pia li vede ed è molto felice per loro. Antonio dà ordine a Simona di preparare un pranzo luculliano a base di fagiano e durante il pasto annuncia il suo fidanzamento con Martina. Cruz nota che la nipote non è per nulla felice di questo annuncio e la sprona a non sposarsi. La ragazza è però stanca di dover lottare. Salvador comunica a Lope e a Maria di aver scelto di operarsi mentre Manuel va a trovare il figlio di Pia e ne approfitta per rimanere solo con Jana.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.