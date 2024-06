La Promessa Anticipazioni 20 giugno 2024: Petra trema! Cruz non lo deve sapere...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 20 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Petra avrà paura che Cruz scateni la sua ira contro di lei se dovesse sapere del ritorno del figlio di Pia.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 20 giugno 2024, alle ore 15.45, Petra sarà molto in ansia a causa del ritrovamento del figlio di Pia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Feliciano la informerà che Jana e Abel sono riusciti a trovare il neonato e a riportarlo a casa. La domestica rimarrà di sasso e avrà molto paura che Cruz venga a scoprire la novità, prima che sia lei a dirglielo… e purtroppo i suoi timori prenderanno velocemente forma. Don Romulo le dirà che la marchesa vuole parlarle urgentemente. Intanto Donna Pia sarà felicissima di riabbracciare il suo bambino e si sentirà persino più in forze. Chiederà quindi al dottor Bueno di darle il suo benestare e di consentirle di tornare a lavoro. Antonio invece chiederà a Manuel e Curro informazioni sul passato di Martina e domanderà loro se la ragazza abbia avuto tanti pretendenti. La marchesina, offesa, deciderà di affrontare personalmente il suo corteggiatore e di mettere in chiaro le cose con lui. Mercedes lascerà La Promessa ma non prima di aver dato precise istruzioni a Jimena su come fare con la sua finta gravidanza.

Anticipazioni La Promessa: Petra trema!

Abel e Jana hanno salvato il figlio di Pia e si sono baciati. I ragazzi sono riusciti a portare a termine il loro piano e a riportare il neonato alla sua mamma. Per Petra è però un grande problema. La cameriera verrà informata da Feliciano e andrà su tutte le furie ma soprattutto avrà paura che questa notizia arrivi alle orecchie di Cruz, prima che sia lei a rivelarglielo. I suoi timori si concretizzeranno molto presto. Don Romulo si presenterà da lei dicendole che la marchesa vuole parlarle con grande urgenza e la domestica capirà subito che si tratta del piccolo rapito da lei e da suo fratello.

La Promessa Anticipazioni: Pia pronta a tornare in servizio

Il ritorno di suo figlio a La Promessa e il riaverlo tra le sue braccia, darà a Pia nuova forza. La sua salute sarà in netto miglioramento e la governante si sentirà di nuovo in grado di rimettersi in piedi e di occuparsi delle sue faccende. Chiederà quindi al dottor Bueno di darle il suo consenso a ritornare a lavoro e a gestire le faccende della tenuta, lasciate in mano ai suoi colleghi per troppo tempo. Intanto la duchessa Mercedes saluterà sua figlia, non prima però di averle dato precise istruzioni su come comportarsi con la sua finta gravidanza. La ragazza avrà ricevuto precise indicazioni da sua madre e ora saprà come fingere un aborto, senza destare sospetti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina frena le domande indiscrete di Antonio

Martina non sa come liberarsi dalle pressioni dei suoi genitori e non sa come dire di no al suo matrimonio con Antonio. La ragazza è molto in difficoltà e il suo comportamento sta destando qualche preoccupazione nel duca. Il ragazzo comincerà a fare domande, piuttosto indiscrete, sul conto della sua futura fidanzata e le farà a Manuel e Curro. Chiederà informazioni sul passato della marchesina e domanderà se abbia avuto tanti pretendenti. Venuta a sapere di quanto sta succedendo, Martina si infurierà e deciderà di affrontare faccia a faccia il nobile, per mettere in chiaro le cose con lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 21 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.