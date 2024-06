Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 giugno 2024: Steffy e Finn in ansia per Douglas ma per Thomas è una vittoria!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 20 giugno 2024 vedremo che Steffy, Finn, Hope e Liam saranno preoccupati per Douglas mentre Thomas canterà vittoria per la decisione del figlio. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 20 giugno 2024, Hope e Liam cercheranno di riprendere la calma dopo la dura e inaspettata decisione di Douglas. I due saranno molto in ansia ma anche Finn e Steffy non saranno da meno. La Forrester e suo marito continueranno a pensare che l’arrivo del loro nipotino a casa, potrebbe guastare il loro già precario equilibrio famigliare ma non potranno tirarsi indietro e deludere il ragazzino. Chi sarà invece contento di quanto accaduto sarà Thomas. Dopo un iniziale nervosismo, il ragazzo penserà di aver comunque vinto su Hope… ma le sue aspettative saranno deluse.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam distrutti a causa di Douglas

Hope è disperata. La scelta di Douglas ha distrutto la Logan, che continua ad accusarsi di essere stata una cattiva madre e di aver costretto suo figlio, con il suo comportamento, a scegliere Steffy come nuova tutrice. Liam è in ansia quanto lei e non riuscirà a consolare la moglie. I due ragazzi cercheranno di farsi forza e di non lasciarsi abbattere dal momento e saranno speranzosi che questa situazione sia solo momentanea. In attesa di riaccogliere a casa loro il Forrester junior, prometteranno di stare attenti alle loro mosse e di non forzare i tempi e la mano. Ma ci riusciranno?

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn in ansia per la nuova “avventura da genitori”

Steffy e Finn continueranno a pensare di essere stati messi con le spalle al muro. Douglas ha scelto la loro famiglia ma questa decisione potrebbe essere molto problematica per entrambi. Sì perché ora saranno esposti alla faida tra Hope e Thomas e sono perfettamente consapevoli che le cose, quando ci sono di mezzo loro, non sono mai semplici. Steffy non può però dire di no a suo nipote e non può tradire la sua fiducia. Il piccolo le ha rivelato di poter contare solo su di lei e questa manifestazione di amore non può non essere ascoltata. Finn dovrà capitolare e mettere da parte le sue ragionevoli paure.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas canta vittoria!

Chi invece si sta godendo il momento è Thomas. Dopo un iniziale fastidio, il ragazzo ha capito che la scelta di Douglas alla fine ha premiato lui. Suo figlio andrà ad abitare dalla zia paterna e il Forrester è certo che Steffy non gli impedirà di andarlo a trovare quando vuole e non si metterà contro di lui. Il giovane designer sta però facendo i conti senza l’oste. Sua sorella potrebbe non essere poi così tanto disposta a lasciargli fare quello che vuole, non dopo che ha promesso al nipote di pensare al suo bene. E Douglas è stato molto chiaro: non vuole più che i suoi genitori litighino per lui e per la sua custodia. Devono smetterla e devono farlo al più presto, altrimenti lui rimarrà lontano da loro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.