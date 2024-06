Beautiful Anticipazioni Puntate dal 16 al 22 giugno 2024: Douglas sceglie Steffy come tutrice, Hope disperata

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Puntata in onda Domenica 16 giugno 2024

Deacon è ancora innamorato di Sheila e le comunica i propri sentimenti ma la confessione non ha l’effetto desiderato, dato che la Carter non corrisponde. Douglas si è trovato a scegliere tra la madre Hope e Liam e il padre Thomas, e ha chiesto al giudice di essere affidato alla zia Steffy.

Sebbene Hope sia distrutta dalla decisione di Douglas, che ormai considera suo figlio, e Thomas sia scosso dalla possibilità di perderlo, il giudice ha ascoltato la scelta del bambino e comunica la decisione ufficiale. Parlando della situaizone, Carter e Katie amoreggiano in ufficio. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Beautiful del 16 giugno 2024.

Puntata in onda Lunedì 17 giugno 2024

Carter rimane molto colpito dalla dolcezza con cui Katie si preoccupa per la sua famiglia, una qualità che apprezza enormemente. Nel frattempo, tornata a casa, Steffy comunica a Finn che Douglas ha scelto lei come tutore legale e che il bambino si trasferirà a casa loro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 17 giugno 2024.

Puntata in onda Martedì 18 giugno 2024

Finn non prende bene la notizia che Douglas si trasferirà a casa loro, preoccupato che il bambino possa compromettere la serenità familiare, e stabilisce sin da subito dei limiti con Steffy ricordandole che loro non sono i suoi genitori. Seppur comprendendo le sue preoccupazioni, la Forrester dichiara che si tratta di una soluzione temporanea, dal momento che non si è sentita di rifiutare per non far sentire il bambino non amato o escluso dalla famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 giugno 2024.

Puntata in onda Mercoledì 19 giugno 2024

Hope è disperata per la decisione di Douglas e Liam cerca di consolarla, assicurandole che sarà il bambino a voler tornare da loro quando sentirà forte la mancanza di casa. Nonostante gli sforzi di Liam, Hope è inconsolabile soprattutto il girono in cui Douglas si deve trasferire da Steffy come stabilito dal giudice. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 giugno 2024.

Puntata in onda Giovedì 20 giugno 2024

Hope e Liam sono disperati per la decisione di Douglas e non riescono a farsene una ragione, attaccandosi alla speranza di vederlo tornare indietro. Anche per Steffy e Finn la situazione non è semplice, dato che sono spaventati all’idea di sbagliare qualcosa con il nipitino. Thomas, invece, trova questa situazione congeniale e ne è sollevato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 giugno 2024.

Puntata in onda Venerdì 21 giugno 2024

Thomas trova che la scelta di Douglas lo abbia comunque premiato a discapito di Hope, dal momento che spera di avere la complicità di Steffy per poter trascorrere diverso tanto tempo a casa sua e riallacciare così i rapporti con il bambino, cercando di superare gli errori commessi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 giugno 2024.

Puntate in onda Sabato 22 giugno 2024

Deacon è meravigliato dalla nuova intesa che è nata tra Brooke e Taylor, osservando le due amiche pranzare insieme a "Il Giardino" parlare del caso di Douglas mostrando una forte intesa.

Dopo aver lasciato Douglas a casa di Steffy, Hope è affranta ma Liam è certo dell sua tesi: il bambino tornerà presto da loro, sentendo la mancanza di casa, dunque non c’è bisogno di disperarsi.

Certo di aver diritto di vedere suo figlio a suo piacimento ora che si trova a casa della sorella, Thomas irrompe a casa di Steffy e pretende di vedere Douglas. Lei, tuttavia, si dichiara imparziale e pronta a seguire gli ordini del giudice e invita il fratello ad andarsene, appoggiata da Finn che non ha affatto gradito l’improvvisata. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Beautiful del 22 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.