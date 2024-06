My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 giugno 2024: Benal viene rapita, Zeynep si sente in colpa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Prime Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 17 al 21 giugno 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 17 giugno 2024

Zeynep sta per avere un importante colloquio di lavoro. Prima, però, decide di recarsi dalla psichiatra per cercare di capire meglio la sua vita. Infatti, è innamorata di Mehdi, ma forse pensa troppo a lui e agli altri e poco a se stessa. Dopotutto, nella casa in cui vive, oltre tutta la famiglia dell'amato, c'è persino Benal.

Puntata in onda martedì 18 giugno 2024

Sultan sta provando a far avvicinare sentimentalmente Nuh e Cemile, e quest'ultima ne è molto infastidita. Intanto, Faruk, minacciato dal padre, propone ad Emine di andare a vivere da sola in appartamento che le prenderebbe per l'occasione. La giovane non è d'accordo, temendo che lui voglia tenerla solo come amante. Kibrit, invece, si prepara ad affrontare il primo giorno di scuola, che per lei sarà un piccolo trauma: i compagni la prendono in giro per l'età avanzata.

Puntata in onda mercoledì 19 giugno 2024

In casa la tensione è alle stelle. Benal sa di non essere creduta dalla famiglia di Mujgan, tanto che pensa di andare via. Mehdi, però, si oppone e dice chiaramente che finché Sehrat non diventerà innocuo, non si muoverà da lì. Intanto, il colloquio di Zeynep per il lavoro da avvocato va bene, tanto che viene assunta.

Puntata in onda giovedì 20 giugno 2024

Benal viene rapita da Serhat. Intanto, Zeynep si sente in colpa perché certa che la giovane se ne sia andata di casa dopo che loro due hanno discusso. Ora, sia Zeynep che Mujgan hanno il timore che possa accadere qualcosa di brutto a Benal e al bambino che porta in grembo. D'altra parte, la sua è già una gravidanza complicata.

Puntata in onda venerdì 21 giugno 2024

Emine ha una brutta discussione con Faruk riguardo l'accordo che lui vorrebbe stringere: uscire con Selin per compiacere il padre, e parallelamente tenere lei nascosta in una lussuosa villa che si affaccia sul madre. Emine si domanda se valga la pena pagare il prezzo della solitudine per avere in cambio l'amore di Faruk, ed una vita agiata.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.