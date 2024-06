My Home My Destiny 2 Anticipazioni 20 giugno 2024: Zeynep preda dei sensi di colpa...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 20 giugno 2024 su Canale 5: Benal scompare nel nulla, e Zeynep pensa sia tutta colpa sua...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 20 giugno 2024, alle 14:45, Benal viene rapita da Serhat. Intanto, Zeynep si sente in colpa perché certa che la giovane se ne sia andata di casa dopo che loro due hanno discusso. Ora, sia Zeynep che Mujgan hanno il timore che possa accadere qualcosa di brutto a Benal e al bambino che porta in grembo. D'altra parte, la sua è già una gravidanza complicata...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal è incinta, ma...

Benal è incinta, ma nessuno ha accolto la notizia di questa gravidanza con felicità. Infatti, Sultan, Cemile e Zeliha, nel momento in cui ne sono entrate a conoscenza, hanno persino offerto dei soldi alla donna per sparire dalla circolazione, tutte e tre convinte che la nascita del bambino non avrebbe rappresentato altro che un problema per Mehdi, il quale si era da poco sposato con Zeynep. D'altra parte, sia Mehdi che sua moglie, invece, vogliono che il bebè venga al mondo.

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal viene rapita!

A casa di Zeliha la tensione è alle stelle. Qui sono costretti ad una convivenza forzata con Benal, che sa perfettamente di non essere la benvenuta e di non essere creduta da nessuno, principalmente da Mujgan. Allora, l'infermiera ha cominciato a pensare che la cosa migliore per tutti fosse andarsene. A questo punto è intervenuto prontamente il meccanico per opporsi. Mehdi le ha detto che finché Serhat, il suo spregevole ex marito, non diventerà inoffensivo, dovrà restare lì, in modo tale che lui potesse proteggerla. Purtroppo, però, neanche così è stato capace di sottrarla alle grinfie di Serhat...

Zeynep si sente in colpa, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 20 giugno 2024

Zeynep ha appena scoperto che Benal è sparita nel nulla. La giovane è convinta che la colpa sia tutta sua: di certo la rivale deve aver deciso di andare via di casa dopo che hanno avuto una violenta discussione. Ora, sia Zeynep che sua cognata, Mujgan, hanno il forte timore che possa accaderle qualcosa di brutto, e che possa accadere qualcosa di brutto anche alla creatura che porta in grembo. Ciò che le due non sanno è che l'allontanamento di Benal non è stato volontario: il terribile ex marito l'ha rapita!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.