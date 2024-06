Endless Love Anticipazioni 20 giugno 2024: Emir cade nella trappola di Kemal!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 20 giugno 2024, alle 14:10, Kemal e Nihan sono ancora nel loro rifugio segreto, certi che non verranno mai trovati da nessuno. Dopotutto, grazie all'aiuto dei suoi fedeli complici, l'ingegnere ha disseminato in giro una serie di falsi indizi per depistare Emir. Infatti, quest'ultimo cade in trappola, ritrovandosi con un pugno di mosche. Ciò lo fa arrabbiare ancora di più...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan pronti a ricominciare altrove...

Nihan, pur di sfuggire alle grinfie di Emir, che voleva costringerla ad avere un rapporto sessuale con lui, si è gettata giù da un balcone. La pittrice ha seriamente rischiato di morire: è stata ricoverata d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni, ma, per fortuna, è sopravvissuta. Quando è stata dimessa, Kemal è andato a prenderla e l'ha portata in un rifugio segreto dove avrebbero trascorso qualche giorno insieme prima di espatriare: è giunto il momento di provare a costruirsi un futuro altrove, lontani dal pericoloso imprenditore.

Endless Love Anticipazioni: Emir indaga senza sosta!

Emir non ha intenzione di restare con le mani in mano mentre l'ingegnere gli sottrae da sotto il naso la Sezin. Così, si sta dedicando anima e corpo alle sue indagini, determinato a stanarli e a riportare la moglie a casa. Ad esempio, leggendo un messaggio sul telefono di Leyla, Emir ha scoperto che Nihan ed il Soydere s'imbarcheranno su una nave, ed ha subito incaricato Tufan d'individuarla. Adesso, però, il figlio di Galip sta per fare un'altra scoperta...

Emir sempre più furioso, nelle Anticipazioni di Endless Love del 20 giugno 2024

I due innamorati continuano a restare al sicuro nel loro rifugio segreto, che è diventato anche il loro nido d'amore. Inoltre, tanto la Sezin quanto Kemal sono sicuri che nessuno riuscirà mai a rintracciarli; infatti, lui ha disseminato in giro una serie di falsi indizi per depistare Emir, e quest'ultimo se ne sta per rendere conto. Mentre sta investigando per stanarli, Emir cade in una delle trappole tesagli dal Soydere. Ciò, ovviamente, non fa che rendere il diabolico ragazzo ancora più furioso e bramoso di vendetta...

