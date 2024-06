Endless Love Anticipazioni Puntate dal 17 al 23 giugno 2024: Kemal e Nihan in fuga, ma Emir trova il loro rifugio segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 17 al 23 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 17 al 23 giugno 2024 su Canale 5, dal lunedì alla domenica a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 17 giugno 2024

Parlando al telefono con Nihan, Ozan le assicura che si costituirà per permetterle di sfuggire alle grinfie di Emir e vivere finalmente una vita felice insieme a Kemal. Il giovane, però, è titubante; Zeynep lo convince a restare fermo nella sua decisione. Intanto, l'imprenditore legge un messaggio sul telefono di Leyla e scopre che la moglie ed il suo "amante" s'imbarcheranno su una nave, e la individua grazie a Tufan. La sorella di Vildan, invece, si sta recando da Huseyin e Fehime. Leyla vuole confidare loro che il matrimonio tra la Sezin ed Emir è soltanto di facciata, e che lei sta per divorziare.

Puntata in onda Martedì 18 giugno 2024

Nihan e Kemal sono nel loro rifugio segreto. Emir, nervoso come non mai, minaccia il nemico di strangolare Onder, se non gli rivela il contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep. Il Soydere si rifiuta di rispondere, mentre Vildan, per proteggere il marito, gli confessa la verità: il figlio vuole costituirsi.

Puntata in onda Mercoledì 19 giugno 2024

Tufan mostra ad Asu le informazioni sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan, dicendole che vuole darle prima a lei che ad Emir. Asu, temendo che quest'ultimo possa fare del male all'amato, rinuncia a fare in modo che torni, e chiede al complice di non parlarne con l'imprenditore. Intanto, Zeynep scopre di essere veramente incinta.

Puntata in onda Giovedì 13 giugno 2024

Kemal e Nihan sono ancora nel loro rifugio segreto, certi che non verranno mai trovati da nessuno. Dopotutto, grazie all'aiuto dei suoi fedeli complici, l'ingegnere ha disseminato in giro una serie di falsi indizi per depistare Emir. Infatti, quest'ultimo cade in trappola, ritrovandosi con un pugno di mosche. Ciò lo fa arrabbiare ancora di più.

Puntata in onda Venerdì 20 giugno 2024

Come Kemal e Nihan, anche Ozan e Zeynep sono nascosti in un luogo segreto. Con loro c'è Zehir. La giovane, però, preoccupata per il bambino che porta in grembo, poiché teme che Emir possa fargli del male, si ritrova costretta a scegliere tra lui ed il fratello. Allora, Zeynep trova il modo per indirizzare il marito, per far sì che tutto vada per il meglio.

Puntate in onda Sabato 21 giugno 2024

Rincasato dopo aver fatto spesa, Kemal trova Nihan cambiata: è spaventata e triste. Lui non sa che in sua assenza Emir ha trovato il loro nascondiglio ed ha minacciato la moglie di ucciderlo. La Sezin, per salvare il Soydere, ha deciso di tornare per sempre con il marito, in cambio, però, gli ha chiesto un altro giorno da trascorrere con l'ingegnere: ne avrà bisogno per convincerlo a rinunciare al loro piano di fuga. D'altra parte, la pittrice vuole godersi questo giorno al massimo. Il suo umore altalenante, tuttavia, insospettisce Kemal. Intanto, Asu si presenta a casa di Nursen; quando quest'ultima scopre che lei è la figlia di Mujgan, l'accoglie a braccia aperte. Parlando, Asu scopre che Nursen aveva scritto molte lettere a sua madre, senza ottenere mai una risposta. Più tardi, fa delle domande in merito ad Hakki, che si mostra evasivo. In un secondo momento, Onder sta provando ad aiutare Leyla a riappropriarsi di casa sua, così chiede a Galip d'incontrarsi. Nel frattempo, Asu trova una vecchia lettera in cui Nursen chiedeva ad Hakki di aiutarla a ritrovare il figlio. Kemal, nel mentre, teme di non rivedere più Nihan, che continua ad essere inquieta; la trova, si riabbracciano e trascorrono una romantica notte insieme. Al risveglio, il giovane trova una lettera dell'amata che lo informa di aver deciso di tornare a casa, spiegando di non essere pronta ad abbandonare la sua famiglia e che non vuole trascorrere una vita in fuga da Emir. Il Soydere, però, è convinto che quest'ultimo stia minacciando la Sezin.

Puntate in onda Domenica 22 giugno 2024

In attesa dell'aggiornamento della guida Mediaset.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.