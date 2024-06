Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 giugno 2024 - Finn esprimerà a Steffy tutta la sua perplessità nei confronti della scelta di Douglas. Il dottore confesserà alla moglie di essere molto affezionato al bambino e di volergli molto bene ma di avere paura che questa situazione finirà per mettere sia lui che Steffy stessa nei guai. I due potrebbero infatti essere travolti dalle ripicche di Hope e Thomas e la loro serenità famigliare, già piuttosto traballante, potrebbe finire per farla crollare definitivamente. La Forrester si affretterà a rincuorare il consorte e gli assicurerà che tutto questo sarà solo temporaneo. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 giugno 2024 - Emir ha scoperto che c'è una lettera scritta da Ozan e Zeynep, e pretende di conoscerne il contenuto. Furibondo, il ragazzo si mette in contatto con il Soydere e passa subito all'attacco: se non gli dirà ciò che vuole sapere, ucciderà Onder strangolandolo. Convinto che non darà seguito alle sue minacce, l'ingegnere sceglie di non accontentarlo e tiene la bocca chiusa. Vildan, invece, avendo paura per il marito, preferisce parlare, e rivela ad Emir che il figlio ha lasciato scritto nero su bianco di essere intenzionato ad andare alla polizia per costituirsi... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 18 giugno 2024 - Zeynep e Mehdi, desiderosi di dare un futuro dignitoso a Kibrit, hanno deciso di adottarla. Per la giovane, inoltre, è di fondamentale importanza che, dopo averle dato due genitori ed un tetto sopra le testa, le permetta anche di accedere ad un'istruzione degna di questo nome. Pertanto, la ragazzina si prepara ad affrontare il suo primo giorno di scuola, benché non ne ne sia troppo entusiasta. Sfortunatamente, questo giorno speciale si trasformerà in un piccolo trauma per Kibrit: i compagni di classe iniziano a prenderla in giro per l'età avanzata... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 giugno 2024 - Catalina rimarrà sconvolta e commossa dalle rivelazioni di suo padre. Don Alonso le racconterà della morte di Pedro e del conseguente litigio con suo fratello Fernando. La marchesina prometterà al padre di aiutarlo a riconciliarsi con lo zio e tenterà davvero di farlo ma senza successo. Candela troverà il coraggio di affrontare Pia e di chiederle perdono per aver perso suo figlio. La governante la rassicurerà di non avercela con lei e di esserle anzi grata per quello che ha fatto per lei. Petra domanderà a Feliciano se i domestici abbiano scoperto qualcos’altro sul neonato e il cameriere le assicurerà che i camerieri sanno solo del convento, a cui non potranno accedere. Abel e Jana ne avranno conferma. I due torneranno alla tenuta con un nulla di fatto, dopo aver tentato di introdursi nella struttura. Martina e Antonio continueranno a parlare del loro imminente matrimonio e Cruz si preparerà a partecipare al garden party del Re. Con il suo comportamento scatenerà ancora di più la gelosia di Margarita. Tra Lope e Salvador ci sarà invece aria di distensione.Qui la trama completa de La Promessa.

