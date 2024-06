La Promessa Anticipazioni 17 giugno 2024: Catalina commossa dal racconto di Don Alonso!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 17 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Catalina sosterrà Don Alonso dopo la sua accorata e commovente confessione.

Le Anticipazioni de La Promessa in onda su Canale5 il 17 giugno 2024, alle ore 15.45, ci rivelano che Catalina rimarrà sconvolta e commossa dalle rivelazioni di suo padre. Don Alonso le racconterà della morte di Pedro e del conseguente litigio con suo fratello Fernando. La marchesina prometterà al padre di aiutarlo a riconciliarsi con lo zio e tenterà davvero di farlo ma senza successo. Candela troverà il coraggio di affrontare Pia e di chiederle perdono per aver perso suo figlio. La governante la rassicurerà di non avercela con lei e di esserle anzi grata per quello che ha fatto per lei. Petra domanderà a Feliciano se i domestici abbiano scoperto qualcos’altro sul neonato e il cameriere le assicurerà che i camerieri sanno solo del convento, a cui non potranno accedere. Abel e Jana ne avranno conferma. I due torneranno alla tenuta con un nulla di fatto, dopo aver tentato di introdursi nella struttura. Martina e Antonio continueranno a parlare del loro imminente matrimonio e Cruz si preparerà a partecipare al garden party del Re. Con il suo comportamento scatenerà ancora di più la gelosia di Margarita. Tra Lope e Salvador ci sarà invece aria di distensione.

Anticipazioni La Promessa: Catalina commossa dal racconto di Don Alonso

La tensione tra Don Fernando e Don Alonso non accenna a placarsi. I due fratelli sono in lite ormai da anni e per un motivo tragico: la morte di Pedro. Il marchese confiderà tutte le sue preoccupazioni a sua figlia Catalina e le confesserà di sentirsi impotente. Non ha ucciso Pedro e non pensa che nemmeno Fernando sia coinvolto in tutto questo. Purtroppo però il loro padre ha voluto insabbiare la faccenda e lui e il suo fratello non hanno mai avuto modo, davvero, di chiarirsi. Catalina sarà commossa nel sentire il suo papà così tanto abbattuto dagli eventi e gli prometterà di aiutarlo. La ragazza cercherà di farlo riconciliare con suo zio ma si renderà molto presto conto che la cosa è impossibile. Cruz si preparerà a ricevere gli inviti al garden party del Re e Margarita sarà sempre più infastidita dal suo atteggiamento da prima donna.

La Promessa Anticipazioni: Candela chiede perdono a Pia

Il figlio di Pia è stato rapito e Candela è disperata. La cuoca si sentirà molto in colpa per quello che è successo. Quando è stato portato via, il bambino era nella culla accanto a lei ma si è addormentata. Grazie al sostegno di Don Carlos, Candela troverà il coraggio di presentarsi dalla governante e di chiederle perdono per quanto è accaduto. Pia non le darà alcuna colpa, anzi la ringrazierà per tutto il bene che le ha fatto durante tutta la gravidanza. La loro amicizia non potrà mai essere scalfita. Salvador e Lope intanto riusciranno a chiarirsi e sembrerà che tra loro possa esserci finalmente la pace. Martina e Antonio invece continueranno a parlare del loro imminente matrimonio. La marchesina non sarà ancora per nulla convinta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana e Abel fanno un buco nell’acqua

Petra chiederà a Feliciano se qualcuno dei domestici sia a conoscenza di qualche dettaglio in più sulla sparizione del figlio di Pia. La domestica cercherà di mantere il segreto sul suo malefico piano e suo fratello le assicurerà che tra i camerieri circola solo una pista, che porta al convento di Villalquino. Petra però si sentirà ancora sicura, visto che nessuno riuscirà mai a entrare nel convento. E infatti Jana e Abel, che si sono recati là, torneranno alla tenuta a mani vuote. Nonostante i due non abbiano la certezza che il bambino sia là, prometteranno di provare a rientrarvi per avere conferma.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.