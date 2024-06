Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 giugno 2024: Finn è perplesso. Per lui accogliere Douglas non è una buona idea

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 18 giugno 2024, Finn ha paura. La presenza di Douglas potrebbe rovinare la serenità della sua famiglia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 18 giugno 2024, alle ore 13.50, ci rivelano che Finn esprimerà a Steffy tutta la sua perplessità nei confronti della scelta di Douglas. Il dottore confesserà alla moglie di essere molto affezionato al bambino e di volergli molto bene ma di avere paura che questa situazione finirà per mettere sia lui che Steffy stessa nei guai. I due potrebbero infatti essere travolti dalle ripicche di Hope e Thomas e la loro serenità famigliare, già piuttosto traballante, potrebbe finire per farla crollare definitivamente. La Forrester si affretterà a rincuorare il consorte e gli assicurerà che tutto questo sarà solo temporaneo.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a fare da mamma a Douglas

Steffy è rimasta sconvolta dalla scelta di Douglas. La ragazza non si sarebbe mai aspettata che il nipote scegliesse lei e non Hope o Thomas ma deve ammettere di essere molto fiera del suo nipotino, che ha dimostrato grande coraggio e saggezza. Ora dovrà rimboccarsi le maniche per farlo stare bene e per farlo sentire amato, consapevole che questa sia una situazione transitoria e speranzosa che la Logan e suo fratello imparino la lezione che il loro figlio ha appena dato loro. Steffy dovrà però rassicurare Finn, che si dimostrerà scettico e preoccupato davanti alla prospettiva di entrare a far parte della guerra personale tra i genitori di Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Finn ha paura di accogliere Douglas

Finn confesserà a Steffy di non essere molto felice della scelta di Douglas. Benché non possa negare che il bambino abbia avuto molto coraggio, si sentirà un peso addosso molto grosso. Accogliere il piccolo a casa loro vorrebbe dire mettersi nell’occhio del ciclone e partecipare alla guerra tra Hope e Thomas. Il dottore dirà alla moglie di voler molto bene al nipote e di aver desiderio di aiutarlo ma anche di avere una grande paura che la sua presenza a casa loro possa rovinare l’equilibrio, già precario, della loro famiglia. Oltre al problema Sheila dovrebbero affrontare pure il dilemma Douglas.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy rincuora Finn

Steffy non potrà negare che Finn abbia ragione e che anche lei abbia pensato al risolto negativo che potrebbe subire la sua famiglia ma gli dirà che Douglas ha bisogno di loro, ora più che mai. La ragazza si affretterà a rassicurare il marito, dicendogli che la situazione sarà temporanea e presto Hope e Thomas capiranno gli errori che hanno fatto e cercheranno di rimediare. Sarà allora che suo nipote potrà finalmente tornare a vivere con uno di loro o comunque ad alternarsi, senza problemi, tra una casa e l’altra dei suoi genitori, che fino a ora non hanno fatto altro che scannarsi per ottenere la sua piena custodia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.