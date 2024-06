Endless Love Anticipazioni 18 giugno 2024: Emir pronto ad uccidere Onder!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 18 giugno 2024 su Canale 5: Emir minaccia Kemal, assicurandogli che ucciderà Onder, se non gli dirà quello che vuole sapere...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 18 giugno 2024, alle 14:10, Nihan e Kemal sono nel loro rifugio segreto. Emir, nervoso come non mai, minaccia il nemico di strangolare Onder, se non gli rivela il contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep. Il Soydere si rifiuta di rispondere, mentre Vildan, per proteggere il marito, gli confessa la verità: il figlio vuole costituirsi.

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan vogliono fuggire insieme...

Kemal, dopo il grande spavento, ha deciso di prendere in mano la situazione. L'ingegnere sa bene che, per colpa di Emir, ha rischiato di perdere per sempre Nihan: quest'ultima si è buttata giù da un balcone pur di sfuggire allo spregevole marito, che voleva costringerla ad avere un rapporto sessuale. Una volta che la Sezin è stata dimessa dall'ospedale, il Soydere ha messo tutto a punto per la loro fuga. Ora, pronti ad espatriare, i due si trovano in un rifugio segreto, e si stanno godendo un po' di tempo insieme in attesa del giorno prestabilito per scappare...

Endless Love Anticipazioni: Asu pronta a tutto per salvare Kemal...

Emir è furente. L'imprenditore non riesce a restare con le mani in mano mentre Kemal gli sottrae da sotto il naso Nihan. Così, si sta dedicando anima e corpo alle sue indagini, determinato a stanarli e a riportare la moglie a casa. Ad esempio, leggendo un messaggio sul telefono di Leyla, Emir ha scoperto che la Sezin ed il suo "amante" s'imbarcheranno su una nave, ed ha subito incaricato Tufan d'individuarla. Adesso, però, il figlio di Galip sta per fare un'altra scoperta altrettanto importante e soprattutto allarmante...

Emir minaccia di uccidere Onder, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 giugno 2024

Emir ha scoperto che c'è una lettera scritta da Ozan e Zeynep, e pretende di conoscerne il contenuto. Furibondo, il ragazzo si mette in contatto con il Soydere e passa subito all'attacco: se non gli dirà ciò che vuole sapere, ucciderà Onder strangolandolo. Convinto che non darà seguito alle sue minacce, l'ingegnere sceglie di non accontentarlo e tiene la bocca chiusa. Vildan, invece, avendo paura per il marito, preferisce parlare, e rivela ad Emir che il figlio ha lasciato scritto nero su bianco di essere intenzionato ad andare alla polizia per costituirsi...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.