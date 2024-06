My Home My Destiny 2 Anticipazioni 18 giugno 2024: Kibrit subisce un trauma...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 18 giugno 2024 su Canale 5: Cemile è arrabbiata con Sultan, mentre Faruk fa storcere il naso ad Emine. Kibrit, invece, sta per vivere un'esperienza terribile...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 18 giugno 2024, alle 14:45, Sultan sta provando a far avvicinare sentimentalmente Nuh e Cemile, e quest'ultima ne è molto infastidita. Intanto, Faruk, minacciato dal padre, propone ad Emine di andare a vivere da sola in appartamento che le prenderebbe per l'occasione. La giovane non è d'accordo, temendo che lui voglia tenerla solo come amante. Kibrit, invece, si prepara ad affrontare il primo giorno di scuola, che per lei sarà un piccolo trauma: i compagni la prendono in giro per l'età avanzata...

My Home My Destiny Anticipazioni: Cemile irritata!

Sultan è ancora molto addolorata per ciò che ha fatto sua figlia, Emine. Quest'ultima si frequentava di nascosto con qualcuno, che poi si è rivelato essere l'ex fidanzato - ricco - di Zeynep, ossia Faruk. La mamma non ha accettato la relazione segreta di Emine quando l'ha scoperta e continua a non accettarla. Inoltre, Sultan è dispiaciuta per Nuh, un bravo ragazzo che si era innamorato della giovane. Pertanto, determinata a risollevargli il morale, e convinta che siano fatti l'uno per l'altra, la donna sta provando a far avvicinare sentimentalmente Nuh e Cemile, la quale, però, ne è molto infastidita...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine indignata...

Emine è rimasta di sasso quando l'amato le ha avanzato una particolare proposta. Faruk, che subisce pressioni da parte del padre, il quale lo minaccia per imporgli di frequentare chi dice lui, pensa di non avere altra scelta: per continuare a vedere la fidanzata, le comprerà un appartamento lussuoso in cui, però, dovrà vivere da sola. Emine non sembra per niente contenta di questa idea, e non soltanto perché dovrebbe vivere da sola, ma anche e soprattutto perché ha il timore che lui abbia intenzione di tenersela come amante!

Kibrit subisce un trauma, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 18 giugno 2024

Zeynep e Mehdi, desiderosi di dare un futuro dignitoso a Kibrit, hanno deciso di adottarla. Per la giovane, inoltre, è di fondamentale importanza che, dopo averle dato due genitori ed un tetto sopra le testa, le permetta anche di accedere ad un'istruzione degna di questo nome. Pertanto, la ragazzina si prepara ad affrontare il suo primo giorno di scuola, benché non ne ne sia troppo entusiasta. Sfortunatamente, questo giorno speciale si trasformerà in un piccolo trauma per Kibrit: i compagni di classe iniziano a prenderla in giro per l'età avanzata...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 17 al 21 giugno 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.