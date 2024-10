Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 ottobre 2024 - il confronto tra Taylor e Brooke diventerà sempre più feroce. La Hayes non accetterà le accuse della sua rivale e punterà il dito contro di lei, dicendole che la prima ad aver tradito il loro patto è stata la Logan, non cambiando il suo atteggiamento ostile nei confronti di Thomas. La psichiatra confermerà alla sua ex amica di aver cominciato a pensare da tempo che lei non sia in grado di cambiare né ora né mai e per questo di aver compreso che il loro rapporto non avrebbe più potuto funzionare. Intanto a Il Giardino, Deacon racconterà a Hollis di essere molto preoccupato per Brooke e di sentirsi in colpa per quello che è successo tra loro. Alla Forrester invece Ridge racconterà a suo padre quanto è accaduto con Taylor e lo stilista senior si stupirà che la prima delle due donne di suo figlio a farsi avanti non sia stata la bionda ma la dottoressa... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 25 ottobre 2024 - Asu cerca di convincere Tarik che lei potrebbe essere un'ottima alleata per sbarazzarsi di Emir. In verità, è solo un piano che Asu ha architettato insieme al fratello per continuare a tenerlo in pugno, entrambi certi che il ragazzo possa tornare utile nella loro battaglia contro Kemal. Intanto, sta avendo luogo il consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding per eleggere il nuovo presidente dell'azienda. Emir è convinto che verrà eletto al posto di Galip, ma arriva l'ingegnere a guastargli la festa. Il Soydere riesce a dimostrare che lui ha trasferito i soldi della Holding all'estero, quindi riesce anche ad essere eletto al suo posto. Poi, tuttavia, fa un passo indietro per cedere "lo scettro" ad un uomo di fiducia, Irfan Aktanmaz... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 25 ottobre 2024 - Baris è una furia cieca: si sente tradito da Zeynep, della quale si fidava ciecamente. Ora, l'avvocato si sta sfogando con suo zio, Ali Riza, al quale sta raccontando che cosa è successo, e quindi perché sia tanto arrabbiato. Secondo Ali Riza, la sua reazione eccesiva non è altro che una prova tangibile di quanto ci tenga a Zeynep. In effetti, è palese che i sentimenti di Baris per quest'ultima siano sempre più profondi, anche nonostante l'opposizione di Ozlem all'unione delle loro famiglie... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 ottobre 2024 - Catalina scoprirà Pelayo a colloquio con Jeronimo. La marchesina sentirà i due parlare del matrimonio e non capirà come mai il valletto del suo fidanzato sia così contrari alle loro nozze. La ragazza non potrà ovviamente sapere che dietro alla loro conversazione ci siano dei loschi traffici e che il conte non è stato del tutto sincero con lei. Pelayo cercherà di sviare i sospetti della ragazza e inviterà il suo cameriere personale a riferire a Cavendish che i loro affari dovranno attendere. Intanto Don Alonso faticherà a sopportare Ayala. Il nobile si dimostrerà un ospite davvero fastidioso; avrà infatti da dire su tutto e tutti e il marchese sarà costretto a ricordargli di non trovarsi a casa sua e di non potersi permettere un simile comportamento... Qui la trama completa de La Promessa.

