My Home My Destiny 2 Anticipazioni 25 ottobre 2024: Ali Riza smaschera Baris...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 25 ottobre 2024 su Canale 5: Ali Riza ha capito che cosa provi realmente Baris...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno con il fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 25 ottobre 2024, le reazioni eccessive di Baris, secondo Ali Riza, sono la prova di quanto lui ci tenga a Zeynep. In effetti, i sentimenti dell'avvocato nei confronti della giovane sono sempre più forti, nonostante Ozlem continui ad opporsi all'unione delle loro famiglie...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris smaschera Zeynep...

Zeynep era pronta a partire per Sofia insieme a Baris, ma prima aveva un'altra cosa molto importante di cui occuparsi. La giovane si è recata in carcere per far visita a Mehdi, dato che aveva l'urgenza di consegnargli dei soldi, quelli ricavati dalla vendita del pulmino di Nuh. Tuttavia, in questa occasione, Zeynep ha commesso un passo falso, facendosi beccare dal suo amato capo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris furioso...

Nel momento in cui Baris ha scoperto lo scabroso segreto di Zeynep, è andato su tutte le furie. L'avvocato è venuto a sapere che la sua adorata dipendente l'ha pugnalato alle spalle, assumendo in gran segreto la difesa di Mehdi. Così, è scoppiata una lite violenta, i cui toni si sono inaspriti ancora di più quando Baris è entrato a conoscenza anche del fatto che Zeynep avesse cercato persino il supporto - ed il silenzio - di Savas...

Ali Riza stana Baris, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 25 ottobre 2024

Baris è una furia cieca: si sente tradito da Zeynep, della quale si fidava ciecamente. Ora, l'avvocato si sta sfogando con suo zio, Ali Riza, al quale sta raccontando che cosa è successo, e quindi perché sia tanto arrabbiato. Secondo Ali Riza, la sua reazione eccesiva non è altro che una prova tangibile di quanto ci tenga a Zeynep. In effetti, è palese che i sentimenti di Baris per quest'ultima siano sempre più profondi, anche nonostante l'opposizione di Ozlem all'unione delle loro famiglie...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 21 al 25 ottobre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.