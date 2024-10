Endless Love Anticipazioni 25 ottobre 2024: Emir furente, Kemal lo ha battuto!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 25 ottobre 2024 su Canale 5: Kemal riesce a sconfiggere Emir, prendendo il suo posto nell'azienda di famiglia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 ottobre 2024, alle 14:10, Asu cerca di convincere Tarik che lei potrebbe essere un'ottima alleata per sbarazzarsi di Emir. In verità, è solo un piano che Asu ha architettato insieme al fratello per continuare a tenerlo in pugno, entrambi certi che il ragazzo possa tornare utile nella loro battaglia contro Kemal. Intanto, sta avendo luogo il consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding per eleggere il nuovo presidente dell'azienda. Emir è convinto che verrà eletto al posto di Galip, ma arriva l'ingegnere a guastargli la festa. Il Soydere riesce a dimostrare che lui ha trasferito i soldi della Holding all'estero, quindi riesce anche ad essere eletto al suo posto. Poi, tuttavia, fa un passo indietro per cedere "lo scettro" ad un uomo di fiducia, Irfan Aktanmaz...

della puntata di Endless Love in onda su Canale5 il 25 ottobre 2024

Endless Love Anticipazioni: Asu raggira Tarik...

Asu sta dando nuovamente prova di essere una doppiogiochista. La giovane sta parlando a quattr'occhi con Tarik, e gli sta assicurando di poter contare sul suo aiuto: Asu garantisce che, se vuole sbarazzarsi di Emir, lei sarebbe un'ottima alleata. In verità, fa tutto parte di un piano diabolicamente architettato da Asu e suo fratello, entrambi intenzionati a continuare a tenere in pugno il ragazzo perché certi che possa tornare utile nella loro battaglia contro Kemal...

Endless Love Anticipazioni: Galip si dimette!

Galip ha preso un'importante decisione. Ormai stanco di continuare a restare seduto dietro la sua scrivania, ha capito che la cosa migliore da fare per lui fosse dismettere i panni del capo della Kozcuoglu Holding. Da quel momento, Emir ha iniziato a sfregarsi le mani, impaziente di prendere il posto di Galip, poiché convinto che sarebbe stato lui a prendere il suo posto. Tuttavia, le cose non andranno proprio come Emir ha previsto...

Kemal ha la meglio su Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 25 ottobre 2024

Sta avendo luogo il consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding per eleggere il nuovo presidente dell'azienda. Dato che Galip ha abbandonato il timone della nave, Emir, in quanto suo primogenito e, quindi, erede diretto, è sicuro che otterrà i voti necessari affinché possa essere eletto al posto del padre. Come al solito, però, sta per arrivare Kemal a rovinargli i piani. Quest'ultimo riesce infatti a dimostrare che Emir ha trasferito i soldi della Holding all'estero. Così, riesce anche a scalzarlo e a prendere il suo posto. D'altra parte, il Soydere preferisce passare lo scettro ad un uomo di fiducia, Irfan Aktanmaz...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.