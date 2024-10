La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2024: Catalina tormentata dai sospetti su Pelayo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 25 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Catalina scopre Pelayo e Jeronimo a parlare del matrimonio. La marchesina comincerà ad avere dei dubbi sulla sincerità del suo fidanzato.

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 ottobre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Catalina scoprirà Pelayo a colloquio con Jeronimo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina sentirà i due parlare del matrimonio e non capirà come mai il valletto del suo fidanzato sia così contrari alle loro nozze. La ragazza non potrà ovviamente sapere che dietro alla loro conversazione ci siano dei loschi traffici e che il conte non è stato del tutto sincero con lei. Pelayo cercherà di sviare i sospetti della ragazza e inviterà il suo cameriere personale a riferire a Cavendish che i loro affari dovranno attendere. Intanto Don Alonso faticherà a sopportare Ayala. Il nobile si dimostrerà un ospite davvero fastidioso; avrà infatti da dire su tutto e tutti e il marchese sarà costretto a ricordargli di non trovarsi a casa sua e di non potersi permettere un simile comportamento.

La Promessa Anticipazioni: Catalina tormentata dai dubbi su Pelayo

Catalina ha detto sì a Pelayo dopo essersi pentita per aver rifiutato, più volte, le sue proposte. I due ragazzi sono molto felici di essersi fidanzati e alla tenuta non si fa altro che parlare delle loro imminenti nozze. Il conte dovrà però occuparsi ancora delle insistenze di Cavendish e di Jeronimo. Quest’ultimo lo ha più volte redarguito e spronato a fissare i loro affari come sua priorità. Durante una di queste conversazioni, molto spiacevoli, i due verranno visti da Catalina. La marchesina si renderà conto che il tema della loro discussione sarà proprio il loro grande giorno e vorrà sapere dal fidanzato come mai il suo valletto sia così infastidito dalla cosa. Pelayo svierà qualsiasi dubbio della ragazza e cercherà di calmarla ma la giovane non riuscirà a dimenticare totalmente le sue preoccupazioni.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo vuole occuparsi solo del suo matrimonio

Pelayo dovrà calmare Catalina e riuscire a convincerla a non indagare oltre. Il conte dovrà però anche occuparsi delle insistenze di Cavendish, che spingerà affinché i loro affari si svolgano a breve. Il ragazzo dirà a Jeronimo di confermare all’inglese il suo impegno ma di dirgli anche che non intende rinunciare alle sue nozze e non le vuole più rimandare. Lo scambio delle armi avverrà dopo il matrimonio quindi quando lui e Catalina saranno ufficialmente marito e moglie.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso non tollera Ayala

Il Conte De Ayala è arrivato alla tenuta e sembra avere in mente di rimanerci per tanto tempo. Cruz è contentissima di avere il suo amico di famiglia accanto mentre Don Alonso non riuscirà più a sopportare il suo sgradito ospite, che si prenderà delle libertà che non gli piaceranno per nulla. Il marchese farà notare al conte che sta esagerando e che i suoi commenti verso tutti gli inquilini de La Promessa sono inopportuni e non dovuti. Tra i due uomini la situazione potrebbe diventare molto pesante, anzi proprio esplosiva.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.