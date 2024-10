Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 ottobre 2024 - Thomas confiderà a Taylor di essere molto dispiaciuto per i commenti di Brooke. Il Forrester rivelerà alla madre di aver avuto un confronto molto appassionato con Hope e di aver saputo da lei che la Logan senior non si fida ancora di lui. La Hayes ci rimarrà molto male e penserà di non potersi più affidare alla sua amica, colpevole – per lei – di non aver saputo voltare definitivamente pagina con il passato. Brooke avrà però una ragione per comportarsi così. La bionda sarà preoccupata per sua figlia e sarà soprattutto convinta che lei abbia un’attrazione folle per il suo stilista. E purtroppo la giovane confermerà i suoi dubbi e si mostrerà pentita per quello che ha detto contro il designer. Steffy e Liam invece saranno a casa della ragazza, contenti di passare del tempo insieme alla loro Kelly... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 10 ottobre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 10 ottobre 2024 - Zeynep ed Hakan annunciano il loro matrimonio a casa di lei. Kemal, però, è contrario, perché non crede a Zeynep. Fehime, nervosa come non mai, alla fine, stanca di continuare a mentire, rivela proprio nel corso della serata che la figlia ha una relazione clandestina con Emir. Huseyin, sconcertato, caccia via di casa Zeynep e le intima di non farsi rivedere mai più. Intanto, l'imprenditore sta offrendo ad Asu la possibilità di allearsi per distruggere l'ingegnere insieme. Proprio in questo momento, però, lo chiama Nihan per dirgli di aver notato un movimento della mano di Mujgan. Secondo Emir, è la presenza della piccola Deniz a fare bene alla madre, che grazie alla bambina potrebbe persino risvegliarsi dal coma. Tuttavia, la pittrice non gradisce l'avvicinamento del marito a Deniz, tanto che arriva ad accusarlo di averle di nuovo procurato la febbre. In verità, la bimba sta solo mettendo i dentini... Qui la trama completa della puntata pomeridiana e di quella serale di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 7 al 12 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 10 ottobre 2024 - Zeynep non si dà per vinta. Nonostante si stia rendendo sempre più conto che l'impresa sia decisamente ardua, la mora è determinata come non mai a tirare Mehdi fuori di prigione. Per tale ragione, dopo aver provato a convincere Bekir a testimoniare contro Veysi - senza però riscuotere il successo sperato -, Zeynep si sta dedicando con maggiore dedizione al caso dell'ex marito, sempre assistita da Savas, e sempre tenendo Baris all'oscuro. D'altra parte, quest'ultimo ha intuito che lei gli stia nascondendo qualcosa... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 7 all'11 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 ottobre 2024 - grazie alla trasfusione di Jana, Abel riuscirà a operare il barone e l'intervento sembrerà andare per il meglio. Il ragazzo farà però fatica a svegliarsi a causa dell’eccesiva quantità di etere usata per anestetizzarlo. Martina vorrà stargli accanto e non lascerà mai il suo fianco. Catalina le darà una mano a trasferire il grammofono nella sua stanza e la cugina troverà il coraggio di rivelarle il suo grande amore per il nipote di Don Alonso. Intanto Cruz rimprovererà Don Romulo per aver insinuato che qualcuno abbia voluto uccidere Curro e che quindi quanto accaduto alla battuta di caccia non sia un incidente... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 ottobre 2024 .