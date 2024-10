La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2024: Abel salva Curro e Martina confessa a Catalina di amare suo cugino

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 10 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Abel opererà Curro e l'intervento sembrerà andare bene. Il barone non riuscirà a svegliarsi e Martina gli starà vicino. La marchesina troverà il coraggio di rivelare a Catalina la verità sui suoi sentimenti.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 10 ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, grazie alla trasfusione di Jana, Abel riuscirà a operare il barone e l'intervento sembrerà andare per il meglio. Il ragazzo farà però fatica a svegliarsi a causa dell’eccesiva quantità di etere usata per anestetizzarlo. Martina vorrà stargli accanto e non lascerà mai il suo fianco. Catalina le darà una mano a trasferire il grammofono nella sua stanza e la cugina troverà il coraggio di rivelarle il suo grande amore per il nipote di Don Alonso. Intanto Cruz rimprovererà Don Romulo per aver insinuato che qualcuno abbia voluto uccidere Curro e che quindi quanto accaduto alla battuta di caccia non sia un incidente.

La Promessa Anticipazioni: Abel opera Curro e gli salva la vita

Abel opererà Curro. Il dottore ha preso questo gravoso incarico, pronto a tutto per salvare il ragazzo da morte certa. La trasfusione di Jana ha permesso al medico di stabilizzare il suo paziente e di prepararlo al delicato intervento che, se riuscirà, gli salverà la vita. Manuel sarà incaricato di procurare i medicinali ma il marchese troverà grandi difficoltà nel reperire l’etere e sarà quindi costretto a prendere l’aereo per andarlo a prendere altrove. Jana gli chiederà di poter andare con lui, nonostante ancora non si sia ripresa. Una volta che il giovane sarà tornato da questa missione, Abel potrà procedere e tutto parrà andar bene.

Anticipazioni La Promessa: Martina confessa a Catalina di amare Curro

Abel allestirà la sala operatoria nella stanza di Curro e farà in modo che tutto sia gestito nel migliore dei modi. L’operazione andrà come previsto dal dottore ma il barone farà fatica a svegliarsi a causa dell’eccessiva quantità di etere usato per sedarlo. Martina aspetterà con ansia che il giovane si svegli e per aiutarlo in questa difficile condizione, sposterà il grammofono nella sua camera. Catalina le darà una mano e la marchesina troverà il coraggio di rivelarle il suo grande amore per il cugino. La figlia di Don Alonso sarà come sempre molto comprensiva e cercherà di dare conforto alla sua amata parente.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz furiosa contro Don Romulo

Don Romulo ha sin da subito sospettato che quanto accaduto a Curro e Feliciano non possa essere un incidente. Il maggiordomo, ignaro delle trame contro il barone, ne parlerà con i marchesi. Cruz si infurierà con lui e gli intimerà di non permettersi mai più di fare certe illazioni. La nobildonna capirà però che il piano orchestrato con Don Lorenzo, nonostante tutte le loro accortezze, rischia di essere scoperto e, come se non bastasse, Curro è ancora vivo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.