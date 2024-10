My Home My Destiny 2 Anticipazioni 10 ottobre 2024: Ozlem dichiara guerra a Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 10 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Baris difende a spada tratta Zeynep con Ozlem!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 10 ottobre 2024, Ozlem incontra Zeynep e scopre che quest'ultima ha una situazione famigliare tanto bislacca quanto complicata. Allora, la giovane s'infuria ed ha un'accesa discussione con Baris. Lui difende strenuamente Zeynep, ed il suo interesse per lei. Intanto, Zeynep sta continuando a lavorare al caso di Mehdi, sempre assistita da Savas e sempre senza rivelare nulla a Baris. il quale però è molto sospettoso...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ozlem deve conoscere meglio Zeynep...

Ozlem si è presentata a casa di Baris e Savas, e si è ritrovata a confrontarsi con Ali Riza. Quest'ultimo aveva una richiesta specifica da fare alla nipote: voleva che incontrasse quanto prima Zeynep. Ali Riza, infatti, aveva in mente un piano ben preciso. Lo zio, essendosi reso conto del debole che l'avvocato ha per la sua giovane collaboratrice, pensava fosse il caso che Ozlem conoscesse più a fondo Zeynep ed esprimesse un suo parere...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris difende Zeynep contro Ozlem!

Ozlem, assecondando la richiesta di Ali Riza, ha richiesto a Zeynep un incontro. In questo modo, la donna approfondisce la conoscenza con la giovane; così, inevitabilmente, scopre quanto sia bizzarra e soprattutto problematica la situazione famigliare di Zeynep. Ozlem, estremamente protettiva nei confronti dei fratelli, non la prende per niente bene, tanto che, furente, corre da Baris per chiedergli di tenersi alla larga da lei. Lui, però, mette subito in chiaro che non ha intenzione d'interrompere i rapporti con Zeynep, e la difende a spada tratta!

Baris sa che Zeynep gli nasconde qualcosa, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 10 ottobre 2024

Zeynep non si dà per vinta. Nonostante si stia rendendo sempre più conto che l'impresa sia decisamente ardua, la mora è determinata come non mai a tirare Mehdi fuori di prigione. Per tale ragione, dopo aver provato a convincere Bekir a testimoniare contro Veysi - senza però riscuotere il successo sperato -, Zeynep si sta dedicando con maggiore dedizione al caso dell'ex marito, sempre assistita da Savas, e sempre tenendo Baris all'oscuro. D'altra parte, quest'ultimo ha intuito che lei gli stia nascondendo qualcosa...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.