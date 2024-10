Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 10 ottobre 2024: Zeynep sbattuta fuori di casa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 10 ottobre 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che Huseyin caccia Zeynep di casa. Emir, invece, ha una proposta per Asu. Nel frattempo, Nihan vede Mujgan muovere la mano...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 4 ottobre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, Zeynep ed Hakan annunciano il loro matrimonio a casa di lei. Kemal, però, è contrario, perché non crede a Zeynep. Fehime, nervosa come non mai, alla fine, stanca di continuare a mentire, rivela proprio nel corso della serata che la figlia ha una relazione clandestina con Emir. Huseyin, sconcertato, caccia via di casa Zeynep e le intima di non farsi rivedere mai più. Intanto, l'imprenditore sta offrendo ad Asu la possibilità di allearsi per distruggere l'ingegnere insieme. Proprio in questo momento, però, lo chiama Nihan per dirgli di aver notato un movimento della mano di Mujgan. Secondo Emir, è la presenza della piccola Deniz a fare bene alla madre, che grazie alla bambina potrebbe persino risvegliarsi dal coma. Tuttavia, la pittrice non gradisce l'avvicinamento del marito a Deniz, tanto che arriva ad accusarlo di averle di nuovo procurato la febbre. In verità, la bimba sta solo mettendo i dentini...

Endless Love Anticipazioni: Huseyin caccia Zeynep di casa!

Zeynep ed Hakan stanno annunciando il loro matrimonio a casa di lei, dove, però, l'atmosfera è tutt'altro che festosa. Kemal, ad esempio, non crede per niente alla sincerità dei sentimenti di Zeynep, tanto che, temendo qualche altro sotterfugio da parte sua, non fa che incalzare il futuro genero con qualche scomoda domanda. Anche Fehime, al corrente della verità, appare piuttosto nervosa, tanto che, alla fine, incapace di continuare a mentire, sbotta, rivelando proprio nel corso della serata che la figlia ha una relazione clandestina con Emir. Sconvolto ed arrabbiato, Huseyin caccia Zeynep di casa e le intima di non farsi rivedere mai più!

Endless Love Anticipazioni: Emir propone un accordo ad Asu...

Emir ha una proposta da fare ad Asu. L'imprenditore ha scoperto che Kemal ha ricevuto un fax con l'estratto di nascita della mora, ed in questo modo può dimostrarle che ad incastrarla è stato proprio l'amato marito. Pertanto, ora Emir chiede ad Asu di allearsi, dandole la possibilità di vendicarsi del Soydere, il quale, chiaramente, l'ha sposata soltanto per mettere le mani sulle sue quote azionarie!

Mujgan muove una mano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 10 ottobre 2024

Proprio mentre Emir sta avanzando una proposta ad Asu, riceve una chiamata da parte di Nihan. Quest'ultima deve comunicargli che ha notato un movimento della mano di Mujgan. Allora lui avanza l'ipotesi che sia la presenza della piccola Deniz a fare bene alla madre, tanto che, grazie alla bambina, potrebbe addirittura risvegliarsi dal coma. D'altra parte, la Sezin è a dir poco infastidita dall'attaccamento che Emir sta manifestando nei confronti di Deniz. Infatti, quando alla bimba viene la febbre, la pittrice accusa il marito di avergliela causata di nuovo. In verità, semplicemente Deniz sta mettendo i denti...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 7 al 12 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.