Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 ottobre 2024: Taylor delusa e ferita da Brooke. L'amicizia è agli sgoccioli?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 10 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Taylor non sopporterà più che Brooke non si fidi di Thomas e comincerà a stancarsi della sua amicizia, da lei ormai ritenuta falsa, con la Logan.

Nella puntata di Beautiful in onda il 10 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas confiderà a Taylor di essere molto dispiaciuto per i commenti di Brooke. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester rivelerà alla madre di aver avuto un confronto molto appassionato con Hope e di aver saputo da lei che la Logan senior non si fida ancora di lui. La Hayes ci rimarrà molto male e penserà di non potersi più affidare alla sua amica, colpevole – per lei – di non aver saputo voltare definitivamente pagina con il passato. Brooke avrà però una ragione per comportarsi così. La bionda sarà preoccupata per sua figlia e sarà soprattutto convinta che lei abbia un’attrazione folle per il suo stilista. E purtroppo la giovane confermerà i suoi dubbi e si mostrerà pentita per quello che ha detto contro il designer. Steffy e Liam invece saranno a casa della ragazza, contenti di passare del tempo insieme alla loro Kelly.

Beautiful Anticipazioni: Thomas racconta a Taylor cosa è successo con Hope

Hope ha confessato a Thomas la sua stima e si è a lungo scusata con lui per aver fatto commenti poco lusinghieri sul suo conto. Lo stilista non se l’è presa con lei anzi ha capito cosa la rendesse così tanto nervosa e le ha confermato di capire i suoi sentimenti contrastanti. Il Forrester non ha però apprezzato che, nonostante i suoi sforzi, Brooke non abbia ancora fiducia in lui e continui invece a sottolineare gli errori commessi in passato. Il ragazzo si confiderà con sua madre, alla quale dirà di essere amareggiato per opinioni della sua matrigna, che non riesce a dimenticare il passato e lo crede ancora un uomo abietto e pronto a distruggerla. La confessione di Thomas farà arrabbiare moltissimo la dottoressa, che già da qualche tempo comincia a dubitare dell’amicizia con la sua antica rivale.

Anticipazioni Beautiful: Taylor delusa da Brooke

Sono giorni che Taylor non capisce perché Brooke non abbia sotterrato l’ascia di guerra con Thomas e continui invece ad avercela con lui. La Hayes non sopporta che la sua amica non dia fiducia a suo figlio e non creda nemmeno alle sue rassicurazioni. Lei non è infatti sola la madre del Forrester ma è anche una psichiatra e può dire con certezza che Thomas sta meglio e che ha superato tutti i suoi problemi. Per questo motivo, per lei, l’atteggiamento di Brooke è inaccettabile; dovrebbe fidarsi di lei e credere alle sue parole invece di avercela sempre con il suo figliastro. Comincerà a stancarsi ma soprattutto non si fiderà più delle belle parole di amicizia che la bionda le rivolge ogni giorno, soprattutto perché da qualche tempo si comporta in modo freddo e guardingo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke in ansia per Hope

Brooke è terrorizzata da Hope. La Logan ha capito che sua figlia prova una grande attrazione per Thomas e non sa come possa essere successo. L’ex moglie di Ridge non può credere che la sua bambina abbia cambiato così tanto idea sul Forrester e che abbia persino cominciato a provare dei sentimenti forti per lui. Brooke spingerà la ragazza a rivelarle tutta la verità, senza più nascondersi ma ovviamente la stilista farà fatica ad ammettere di non pensare più a suo marito come un tempo. Intanto Liam sarà a casa di Steffy per passare insieme a lei, del tempo con Kelly. I due ex coniugi avranno modo ancora di parlare di come si stiano mettendo le cose nella loro grande e allargata famiglia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.