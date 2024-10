Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 ottobre 2024 - Hope continuerà a scusarsi con Thomas per le parole che ha detto su di lui a Brooke. La ragazza arriverà a confidargli di essere fiera dell’uomo che è diventato e di essere molto felice che loro due abbiano ritrovato l’intesa sia come genitori di Douglas sia come collaboratori. Intanto Wyatt cercherà di spingere Liam a smettere di essere ossessionato dal Forrester e di concentrarsi su sua moglie e sulla loro famiglia mentre Brooke non riuscirà a rivelare a Taylor i suoi sospetti su Hope ma così facendo metterà in allarme la Hayes e la spingerà a farle molte più domande. La dottoressa capirà infatti che la sua amica sta nascondendo qualcosa... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 8 ottobre 2024 - Nihan organizza un incontro tra Kemal e la piccola Deniz a casa di Leyla: vuole che lui le dia di persona i giocattoli in legno che le ha comprato, ma ancora di più vuole che padre e figlia trascorrano del tempo insieme. Così, i tre passano due fantastiche ore come una vera famiglia. Intanto, la sorella di Vildan va a parlare con il portavoce del villaggio di Ayhan per avere informazioni in merito al suo passato, e fa una scoperta che la lascia di stucco. Asu, invece, viene accolta con risentimento a casa Soydere, dato che Fehime non riesce a perdonarle di aver mentito per anni circa la sua vera identità... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 8 ottobre 2024 - Zeynep non si dà per vinta. La giovane sa bene che far uscire Mehdi di prigione non sarà per niente facile, ma sa anche che non getterà la spugna tanto facilmente. Ora, determinata a centrare questo obiettivo, Zeynep, accompagnata da Nuh, si sta recando in ospedale, dove incontrerà Bekir. L'intento della ragazza è quello di convincere Bekir a raccontare la verità, quindi a testimoniare a favore del meccanico e contro Veysu. Zeynep riuscirà nell'impresa oppure farà un buco nell'acqua? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 ottobre 2024 - Abel si opporrà al consiglio del dottor Sandoval di portare Curro in ospedale. Il Bueno non riterrà opportuno spostare il barone dalla tenuta e si proporrà di occuparsi lui del ragazzo. Intanto Maria, ormai certa che Cruz non la riassumerà mai più, deciderà di lasciare casa di Ramona e di trasferirsi altrove. La cameriera sarà certa che nessuno, nelle terre vicine ai Lujàn, la vorrà assumere con un’accusa di furto sulle spalle. Che ne sarà della giovane? Qui la trama completa de La Promessa.

