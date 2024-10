Endless Love Anticipazioni 8 ottobre 2024: Fehime contro Asu!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda l'8 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan, Kemal e Deniz passano del tempo insieme. Leyla, invece, fa una scoperta sconvolgente. Nel frattempo, Fehime si schiera contro Asu...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sbalorditive. Nell'episodio in onda l'8 ottobre 2024, alle 14:10, Nihan organizza un incontro tra Kemal e la piccola Deniz a casa di Leyla: vuole che lui le dia di persona i giocattoli in legno che le ha comprato, ma ancora di più vuole che padre e figlia trascorrano del tempo insieme. Così, i tre passano due fantastiche ore come una vera famiglia. Intanto, la sorella di Vildan va a parlare con il portavoce del villaggio di Ayhan per avere informazioni in merito al suo passato, e fa una scoperta che la lascia di stucco. Asu, invece, viene accolta con risentimento a casa Soydere, dato che Fehime non riesce a perdonarle di aver mentito per anni circa la sua vera identità...

Endless Love Anticipazioni: Nihan, Kemal e Deniz insieme...

Nihan ha ricevuto un pacco a casa che l'ha spinta a prendere una decisione importante. Affinché sia Kemal in persona a donare alla piccola Deniz i giocattolini in legno che le ha comprato, organizza un incontro segreto tra loro a casa di Leyla. La pittrice sa bene di rischiare grosso, perché la furia di Emir, se lo scoprisse, sarebbe implacabile, ma non le importa: queste due ore che stanno trascorrendo tutti e tre insieme, come se fossero una vera famiglia, sono straordinarie...

Endless Love Anticipazioni: Leyla fa una scoperta sconvolgente su Ayhan...

Leyla sembra essere davvero presa da Ayhan, ma ciò che sta per succedere potrebbe spingerla a prendere le distanze da lui. La donna sa bene che Ayhan ha un passato torbido, dato che è stato in carcere, però non sa per quale motivo. Desiderosa di vederci finalmente più chiaro, Leyla si reca dal portavoce del villaggio di Ayhan per avere qualche informazione in merito ai trascorsi dell'uomo, e quello che scoprirà non le piacerà per niente...

Fehime contro Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'8 ottobre 2024

Asu si sta recando a casa Soydere, dove fino è sempre stata la benvenuta, mentre ora viene accolta con un certo risentimento. Infatti, Fehime è stata la sua prima sostenitrice, convinta che soltanto lei potesse rendere felice Kemal, e specialmente che soltanto lei potesse fargli dimenticare una volta per tutte Nihan. Tuttavia, ora la donna non riesce proprio a perdonarle di aver mentito per tutti questi anni sulla sua vera identità. Infatti, soltanto adesso è uscita la notizia che Asu in realtà sia la sorella segreta di Emir!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.