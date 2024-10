Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 ottobre 2024: Hope confessa a Thomas la sua stima... ma c'è ben altro sotto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda l'8 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Hope loderà Thomas mentre Taylor capirà che Brooke le sta nascondendo qualcosa e non la prenderà per nulla bene.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Canale5 l’8 ottobre 2024, Hope continuerà a scusarsi con Thomas per le parole che ha detto su di lui a Brooke. La ragazza arriverà a confidargli di essere fiera dell’uomo che è diventato e di essere molto felice che loro due abbiano ritrovato l’intesa sia come genitori di Douglas sia come collaboratori. Intanto Wyatt cercherà di spingere Liam a smettere di essere ossessionato dal Forrester e di concentrarsi su sua moglie e sulla loro famiglia mentre Brooke non riuscirà a rivelare a Taylor i suoi sospetti su Hope ma così facendo metterà in allarme la Hayes e la spingerà a farle molte più domande. La dottoressa capirà infatti che la sua amica sta nascondendo qualcosa.

Beautiful Anticipazioni: Hope loda Thomas!

Hope è pentita e si sente in colpa per le parole che ha usato contro Thomas davanti a Brooke. La ragazza ha scoperto che il Forrester l’ha sentita e sta cercando di spiegarsi e scusarsi. Lo stilista non si sente però offeso in nessuno modo anzi comprende perfettamente che la sua collega ce l’abbia con lui per quello che le ha fatto. Questo atteggiamento porterà la Logan a lodare il suo designer e a confidargli di essere fiera dell’uomo che è diventato. Gli confesserà di trovarlo un padre meraviglioso e di essere felice di collaborare con lui e di crescere un figlio insieme. Insomma la Logan si lascerà andare a complimenti veramente forti, che faranno molto piacere al rampollo di Ridge. Hope però non riuscirà a confessare il reale motivo che l’ha spinta a una reazione così violenta. Non potrà certo dire a Thomas di fare sogni erotici su di lui, quotidianamente.

Anticipazioni Beautiful: Wyatt spinge Liam a smettere di essere ossessionato da Thomas

Liam non si darà pace e continuerà a dire a Wyatt di essere preoccupato della situazione che si è creata tra Hope e Thomas. Suo fratello, che ha più volte tentato di calmarlo, finirà per dirgli chiaramente di smetterla di pensare al Forrester e di tornare a concentrarsi su sua moglie, sulla loro famiglia e sulla loro intimità, che non deve essere scalfita da nulla e da nessuno. Riuscirà a convincerlo stavolta? Molto probabilmente no! Peccato però che molto presto gli Spencer si renderanno conto che le paure di Liam sono più che fondate.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor capisce che Brooke le sta nascondendo qualcosa

Brooke non può rivelare a Taylor di aver scoperto che Hope è attratta da Thomas. La Logan non può certo lasciarsi scappare una simile informazione. Ha infatti paura che sua figlia rischi grosso e che il suo matrimonio con Liam ne paghi le conseguenze. Così facendo ma soprattutto tornando a dimostrare di avere dubbi sul rapporto lavorativo tra la sua bambina e il Forrester, rischierà di mettere in pericolo la sua amicizia con la Hayes. La dottoressa non gradirà che la sua amica ce l’abbia ancora con suo figlio ma soprattutto comprenderà che la bionda le sta nascondendo qualcosa e vorrebbe tanto sapere perché. Questa situazione metterà le due donne di nuovo una contro l’altra.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.