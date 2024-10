La Promessa Anticipazioni 8 ottobre 2024: Maria se ne va per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda l'8 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rete4, Maria penserà di lasciare per sempre le terre di Lujàn, convinta che nessuno le darà mai un lavoro. Intanto Abel si opporrà al trasferimento di Curro in ospedale.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda l’8 ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Abel si opporrà al consiglio del dottor Sandoval di portare Curro in ospedale. Il Bueno non riterrà opportuno spostare il barone dalla tenuta e si proporrà di occuparsi lui del ragazzo. Intanto Maria, ormai certa che Cruz non la riassumerà mai più, deciderà di lasciare casa di Ramona e di trasferirsi altrove. La cameriera sarà certa che nessuno, nelle terre vicine ai Lujàn, la vorrà assumere con un’accusa di furto sulle spalle. Che ne sarà della giovane?

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto della puntata dell'8 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa in onda l'8 ottobre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Rete 4.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano è salvo ma per Curro si mette male

Curro e Feliciano sono stati gravemente feriti. I due ragazzi sono caduti nella trappola di Cruz e Don Lorenzo ed entrambi rischiano grosso. Il figlio di Petra è stato sottoposto a un’operazione dolorosissima che però sembra essere andata a buon fine. Il dottor Sandoval pare aver messo in salvo la vita del povero valletto e può quindi dedicarsi a Curro. Una volta visto il ragazzo capirà di non poter fare nulla per lui, almeno non alla tenuta. Consiglierà ai marchesi di trasportarlo d’urgenza in ospedale, con il rischio che durante il viaggio il ragazzo peggiori e possa non farcela. Abel si opporrà a questa decisione.

Anticipazioni La Promessa: Abel non vuole che Curro sia spostato

Il dottor Sandoval sarà molto chiaro: non può operare Curro alla tenuta, non ci sono le giuste condizioni. Abel si intrometterà e dirà a tutti che è certamente molto pericoloso operare il ragazzo a La Promessa ma è altrettanto rischioso, anzi lo è di più, spostarlo dalla sua camera e fargli fare un viaggio senza assistenza. Il dottor Bueno farà di tutto per convincere i marchesi a lasciare che il barone venga curato nel suo letto e Don Lorenzo alla fine darà il consenso di lasciare suo figlio in loco e lo affiderà al loro fidato medico. L’intento del conte non sarà certo quello di salvare il giovane ma di creargli ancora più problemi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria pronta a lasciare le terre de Lujan

Jana ha avuto l’ingrato compito di informare Maria che Cruz non la vuole alla tenuta e non intende riassumerla. La ragazza è certa che mai riuscirà a convincere la marchesa a cambiare idea su di lei e per questo penserà di lasciare le terre dei Lujàn. La cameriera sarà convinta che nessuno le darà mai un lavoro a causa della nomea di ladra che si è fatta e che non è stata riparata a causa del rifiuto di Cruz di riammetterla al suo servizio. Maria informerà Salvador di questa decisione e si appresterà a fare i bagagli.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.