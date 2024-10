Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 ottobre 2024 - Taylor tornerà a pungolare Deacon. Dopo aver pranzato con Brooke, la dottoressa si troverà a parlare con lo Sharpe e lo inviterà a tornare alla carica con la Logan. La psichiatra si dirà convinta che tra il padre e la madre di Hope ci sia ancora grande intesa e che sia arrivato il momento di riprovarci. Intanto Sheila riceverà, con grande stupore, la visita di Finn. La Carter sarà contenta di vedere suo figlio ma lui la gelerà subito. Per lui non è una visita di cortesia anzi è un modo per dirle addio per sempre. RJ confiderà a Steffy i suoi dubbi su Brooke e Ridge ma la ragazza preferirà non mettersi in mezzo, soprattutto perché Taylor è sua madre... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 4 ottobre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 4 ottobre 2024 - Kemal incontra Nihan di nascosto e le ribadisce di essere determinato come non mai a liberare lei e la piccola Deniz da Emir, ed in più di voler consegnare alla giustizia i responsabili della morte di Ozan. E a proposito di questa misteriosa dipartita, Emir ha richiesto un incontro a Zeynep, durante cui l'affronta a brutto muso, chiedendole se la Sezin l'abbia contattata; poi, passa alle maniere forti, minacciandola di rivelare la verità sul suicidio di Ozan. A questo punto, Fehime vede la figlia in atteggiamenti intimi con il suo ex amante, e non la prende per niente bene. Tuttavia, per quieto vivere, capisce che è il caso di tenersi questo scabroso segreto per sé... Qui la trama completa della puntata pomeridiana e di quella serale di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 4 ottobre 2024 - Zeynep sta lavorando alla difesa di Mehdi, e si sta facendo aiutare principalmente da Savas, al quale ha chiesto il favore di non dire niente a Baris, il quale non sarebbe d'accordo. Baris, che ha iniziato a sospettare qualcosa, ma che non ha prove che dimostrino l'effettivo coinvolgimento della sua amata, sta chiedendo a Zeynep di dare una mano a sua sorella, Ozlem, appena arrivata in città, per cercare una casa. Inoltre, il rosso sta addirittura intensificando la sua corte verso la giovane, che, altrettanto infatuata, si lascia andare, facendosi avvicinare maggiormente... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 ottobre 2024 - Salvador riporrà grande fiducia in Catalina e spererà che la ragazza riesca a convincere la marchesa a far ritornare Maria. Il buon valletto attenderà con trepidazione il responso della marchesa e non riuscirà a trovare la calma fino a quando non avrà di nuovo al suo fianco la sua amata. Intanto Manuel farà sapere ad Abel di non essere per nulla contento di come lui si stia comportando con il padre. Il dottore non vorrà minimamente sentire ragioni e allontanerà di nuovo Eusebio. Curro invece si allenerà con Manuel al tiro e Simona accetterà Vera in cucina... Qui la trama completa de La Promessa.

