My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 ottobre 2024: Zeynep e Baris accorciano le distanze...

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 4 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep e Baris sono sempre più vicini...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 4 ottobre 2024, Baris chiede a Zeynep di dare una mano a sua sorella Ozlem, appena arrivata in città, a cercare una casa. Inoltre, l'avvocato intensifica la sua corte verso l'amata; alla fine, Zeynep si lascia andare, e quindi si fa avvicinare di più...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris presissimo da Zeynep!

Baris è sempre più preso da Zeynep. Infatti, l'avvocato si sta mostrando molto protettivo nei confronti della sua dipendente, tanto che quando ha scoperto che la famiglia di Mehdi viveva a casa sua, non l'ha presa per niente bene, anzi: si è molto innervosito. Zeynep, avendo notato quando Baris fosse infastidito dalla situazione, imbarazzata, ha tentato di mantenere la calma...

My Home My Destiny Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 4 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di My Home My Destiny in onda il 4 ottobre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep mente a Baris!

Dato che Baris ha capito di non poter più fare finta di niente, ha invitato Zeynep a pranzo; lei, inizialmente un po' titubante, alla fine ha accettato il suo invito. Tuttavia, Zeynep si è poi ritrovata a cambiare i suoi piani, dato che ha deciso di assumere la difesa di Mehdi: dal momento che Huseyin, ha scelto di tirarsi indietro, lei ha scelto di diventare il nuovo avvocato del suo ex marito, tenendo però il suo capo all'oscuro di tutto...

Baris e Zeynep si avvicinano, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 4 ottobre 2024

Zeynep sta lavorando alla difesa di Mehdi, e si sta facendo aiutare principalmente da Savas, al quale ha chiesto il favore di non dire niente a Baris, il quale non sarebbe d'accordo. Baris, che ha iniziato a sospettare qualcosa, ma che non ha prove che dimostrino l'effettivo coinvolgimento della sua amata, sta chiedendo a Zeynep di dare una mano a sua sorella, Ozlem, appena arrivata in città, per cercare una casa. Inoltre, il rosso sta addirittura intensificando la sua corte verso la giovane, che, altrettanto infatuata, si lascia andare, facendosi avvicinare maggiormente...

