La Promessa Anticipazioni 4 ottobre 2024: Salvador non demorde. Maria deve tornare alla tenuta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 4 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rete4, Salvador spererà che Catalina riesca a convincere Cruz a far tornare Maria alla tenuta.

Nella puntata de La Promessa in onda il 4 settembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Salvador riporrà grande fiducia in Catalina e spererà che la ragazza riesca a convincere la marchesa a far ritornare Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il buon valletto attenderà con trepidazione il responso della marchesa e non riuscirà a trovare la calma fino a quando non avrà di nuovo al suo fianco la sua amata. Intanto Manuel farà sapere ad Abel di non essere per nulla contento di come lui si stia comportando con il padre. Il dottore non vorrà minimamente sentire ragioni e allontanerà di nuovo Eusebio. Curro invece si allenerà con Manuel al tiro e Simona accetterà Vera in cucina.

La Promessa Anticipazioni: Salvador non getta la spugna e spera in Catalina

Salvador ha perso la testa e ha minacciato Jeronimo con un coltello. Il ragazzo, come tutti i suoi colleghi, non sopporta che il valletto di Pelayo, il vero responsabile del furto, sia libero di circolare per la tenuta mentre la Fernandez è costretta a rimanere a casa di Ramona senza un lavoro. Il ragazzo spererà che l’intervento di Catalina aiuti la dolce cameriera, ingiustamente accusata. La marchesina ha promesso di parlare con Cruz e di tentare il tutto per tutto per farle cambiare idea e farle richiamare Maria a La Promessa. Purtroppo però, nonostante l’impegno, l’impresa si sta rivelando più ardua del previsto.

Anticipazioni La Promessa: Simona accetta Vera in cucina

Simona si è convinta a farsi aiutare e ad accettare che Vera entri in cucina, prendendo il posto lasciato da Candela. La cuoca spererà che la sua amica torni presto anche se ha dei dubbi a riguardo. È infatti convinta che la donna abbia raggiunto Don Carlos e che, ora che si è ricongiunta con il suo amato, non intenda più tornare indietro. Intanto Manuel se la prenderà con Abel per via del suo comportamento con suo padre. Il dottore non intende dare una mano al genitore e sembra pronto a non occuparsi neanche più dell’assistenza della madre.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro entusiasta della battuta di caccia ma non sa…

Curro è molto felice che presto si svolgerà una battuta di caccia in suo onore, per festeggiare il suo nuovo titolo di barone. Il ragazzo non vede l’ora di potersi concedere una giornata di svago ma non sa che in realtà sta per vivere un vero e proprio incubo. Cruz e Don Lorenzo hanno organizzato un piano per ucciderlo, proprio durante quella giornata. I due vorranno far sembrare tutto un incidente e organizzeranno le cose al meglio. Curro pagherà per la sua insolenza e per essersi sempre messo in mezzo in faccende che non lo riguardavano!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 settembre al 6 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.