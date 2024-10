Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 ottobre 2024: Taylor torna all'attacco e spinge Deacon a riconquistare Brooke

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 4 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Taylor spingerà Deacon a riprovarci con Taylor mentre Finn arriverà in prigione da Sheila.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor tornerà a pungolare Deacon. Dopo aver pranzato con Brooke, la dottoressa si troverà a parlare con lo Sharpe e lo inviterà a tornare alla carica con la Logan. La psichiatra si dirà convinta che tra il padre e la madre di Hope ci sia ancora grande intesa e che sia arrivato il momento di riprovarci. Intanto Sheila riceverà, con grande stupore, la visita di Finn. La Carter sarà contenta di vedere suo figlio ma lui la gelerà subito. Per lui non è una visita di cortesia anzi è un modo per dirle addio per sempre. RJ confiderà a Steffy i suoi dubbi su Brooke e Ridge ma la ragazza preferirà non mettersi in mezzo, soprattutto perché Taylor è sua madre.

Beautiful Anticipazioni: Taylor spinge Deacon a riprovarci con Brooke

Brooke e Taylor continuano a frequentarsi e la loro amicizia sembra andare a gonfie vele. La Hayes non ha però abbandonato l’idea che la sua amica possa rifarsi una vita con un uomo diverso da Ridge e molto presente nella sua vita. La psichiatra lo aveva già rivelato e tornerà a confessare a Deacon di considerarlo la persona giusta per la Logan. La dottoressa dirà al barista di aver visto la grande affinità che c’è tra loro e di essere più che mai convinta che tra loro possa nascere un bel rapporto e che tutto possa andare a gonfie vele. Lo Sharpe ne sarà lusingato ma avrà il dubbio che la donna lo stia spingendo nelle braccia della bionda per avere campo libero con il Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Sheila sconvolta dalla visita di Finn

Steffy è spaventata dalla scelta di Finn, ovvero quella di andare a trovare Sheila in prigione. La Forrester ha paura che la Carter torni a fare il lavaggio del cervello al suo maritino e che la cosa prenda una piega piuttosto turbolenta. Il dottore le ha promesso che non accadrà nulla di tutto questo e anzi le ha assicurato che metterà un punto definitivo tra lui e la matrigna. E in effetti è quello che cercherà di fare nel faccia a faccia con lei. Il Finnegan stupirà la rossa con la sua inaspettata visita. La criminale sarà molto contenta ma poi si sentirà dire che tra loro non ci sarà nessun futuro. Sheila cercherà di far cambiare idea al suo bambino, che sarà però più che mai ferreo nella sua decisione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ sulle spine

RJ non crede all’amicizia tra Brooke e Taylor o meglio è certo che sua madre non riuscirà a dimenticare Ridge e che questo particolare porti lei e la Hayes a litigare di nuovo. Il ragazzo è convinto che la sua mamma sia ancora legata a suo padre e che non possa dimenticarlo. Il Forrester ne ha parlato con Eric e si troverà a parlarne con Steffy, che però preferirà non dire la sua ed essere neutrale, poiché figlia di Taylor. La ragazza non vorrà esprimersi per evitare ulteriori guai. Consiglierà però al fratellino di parlarne direttamente con Brooke, affinché fughi tutti i suoi dubbi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.