Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° ottobre 2024 - Steffy e Liam attenderanno il ritorno di Hope e Thomas, bloccati a San Francisco a causa di un guasto al jet. La Forrester e lo Spencer vivranno questi momenti in maniera molto diverse. Il figlio di Bill spererà che Thomas non ne combini una delle sue e che sua moglie torni senza aver ricevuto avances mentre la Forrester rivelerà a Finn di essere molto più preoccupata che a combinare danni sia la sua sorellastra, che ha scoperto essere attratta da suo fratello. E i suoi timori si riveleranno avere grande fondamento... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 1° ottobre 2024 - Zehir informa Kemal che l'acquisto del terreno può considerarsi concluso, anche se prima il proprietario dell'immobile vorrebbe incontrarlo. Poi, è l'ingegnere a confidare al suo braccio destro di avere intenzione di rifidanzarsi con Asu. Intanto, Ayhan e Leyla sono diretti verso l'ospedale di Zonguldak per trovare il certificato di nascita della giovane da consegnare al Soydere, ma hanno un problema con la loro automobile che li costringe a rallentare. Emir, invece, chiede ad Asu i movimenti bancari aziendali e quelli personali del suo amato per indagare sulle sue azioni; così, scoprirà che Kemal sta acquistando le azioni della sua azienda... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 1° ottobre 2024 - Baris, è sempre più evidente, prova dei sentimenti profondi per Zeynep. Ora, la sta invitando a pranzo. Lei, inizialmente titubante, accetta la proposta del capo. Intanto, Huseyin decide di rinunciare alla difesa di Mehdi, e, senza informare né Baris né le due madri, Zeynep decide di cambiare i suoi piani e si prepara a presentarsi in tribunale come avvocato dell'ex marito. Poi, la giovane mette al corrente della scelta fatta Emine e Savas, chiedendo ad entrambi di mantenere il segreto e a quest'ultimo di assisterla nel caso... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° ottobre 2024 - Jana sarà sconvolta e piuttosto perplessa a causa di un regalo anonimo. Abel si farà avanti dicendole inizialmente di essere stato lui ad averle fatto questo presente poi però sarà costretto a ritrattare e a dirle che potrebbe invece essere stato Manuel a volerle fare una sorpresa per ricucire il rapporto con lei. Feliciano fermerà Salvador e gli impedirà di far finire la lite con Jeronimo in tragedia. Maria ignorerà che il suo ritorno alla tenuta sia ostacolato dalla marchesa in persona, nonostante il colpevole del furto sia stato trovato... Qui la trama completa de La Promessa.

